80 mennesker skal redde syg hvidhval i Seinen

Franske marineeksperter har tirsdag iværksat en ambitiøs plan for at redde en syg hvidhval, som har forvildet sig ind i Seinen. Marineeksperterne skal sørge for, at den kommer tilbage til havet.

Det oplyser en journalist fra det franske nyhedsbureau AFP, som er på stedet.

En gruppe på 24 dykkere fra politiet og brandvæsenet har holdt en sidste briefing, før de vil begynde bestræbelserne på at få løftet den fire meter lange hval op af vandet og over på en lastbil.

Hvidhvalen er en fredet dyreart. Den lever normalt i kolde arktiske farvande.

Hvalen blev spottet for en uge siden på vej mod Paris og befinder sig nu omkring 130 kilometer inde i landet.

- Det er en langstrakt og meget teknisk redningsaktion, som kræver mange færdigheder, sagde Isabelle Dorliat-Pouzet, som er generalsekretær i Eure-departementet i Normandiet, til journalister tidligere tirsdag.

Redningsaktionen vil ifølge generalsekretæren involvere omkring 80 mennesker. Herunder 40 brandmænd og mange politibetjente, som skal sikre området.

Dykkere og dyrespecialister, herunder dyrlæger, vil forsøge at indfange den 800 kilo tunge hvidhval i en slags hængekøje. Heri skal den hejses fra vandet over på en lastbil, der skal transportere den ud til havet.

- Lastbilen vil være kølet ned til en temperatur, der passer til dyret, siger Isabelle Dorliat-Pouzet.

Hvalens helbred er blevet forringet på det seneste, og den er stoppet med at spise.

Et af de marinehold, der er sendt til området for at hjælpe, er fra dyreparken Marineland i det sydlige Frankrig.

- Det, der er usædvanligt her, er, at Seinens bredder ikke er tilgængelige for køretøjer, så alt skal foregå med håndkraft, siger Isabelle Brasseur fra Marineland.

Eksperterne håber, at de vil være i stand til at give hvalen behandling i kølevognen i nogle dage, før de sætter den fri i havet.

Den vildfarne hval er den blot anden hvidhval, der nogensinde er blevet spottet i Frankrig. Den første blev trukket ud af mundingen på Loire-floden i et fiskenet i 1948.