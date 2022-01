Åbner 120 nye discountbutikker

Hvis man er vant til at købe sine dagligvarer i den lokale Fakta, skal man muligvis til at vænne sig til nye farver og nye varer i sortimentet, da en lang række butikker bliver omdannet til en ny discountkæde.

Det oplyser dagligvarekoncernen Coop i en pressemeddelelse.

Der er tale om den relativt nye discountkæde Coop 365, som så dagens lys i 2020 og i dag er 70 steder i landet.

Antallet af Coop 365-butikker skal i løbet af 2022 stige til 190.

De fleste nye butikker vil være Fakta-butikker, som bliver omdannet til den nye kæde, men der vil også være 25 helt nye butikker.

Det kan også ske, at andre af Coops dagligvarebutikker, der blandt andet tæller Superbrugsen, Dagli' Brugsen og Irma, kan blive konverteret til Coop 365.

Den nye kæde vil være i grønne farver og have omkring 30 procent flere varer i sortimentet. Der vil blandt andet være øget fokus på økologi.

Ifølge Kræn Østergaard Nielsen, der er administrerende direktør hos Coop, bliver butikkerne ændret, fordi kunderne stiller andre krav til dagligvareindkøb end tidligere.

- De vil kunne købe alle de varer, de har brug for, de vil have mere kvalitet, de vil have mere orden og stiller langt større krav til klima, bæredygtighed, sundhed og økologi – og stadig til de laveste priser.

- Derfor har vi de seneste år testet mange nye elementer og er nu klar på det, der er vores bud på Danmarks grønne discountkæde, siger han i pressemeddelelse.

Selv om rigtig mange Fakta-butikker bliver omdannet i 2022, vil der ved udgangen af året være omkring 200 butikker på landsplan.