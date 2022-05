Abekopper: Dansk selskab skal levere vaccine

Det danske selskab Bavarian Nordic har indgået en aftale med et unavngivet land om at levere vacciner til landet.

Det oplyser Bavarian Nordic onsdag i en meddelelse til den danske fondsbørs.

Aftalen betyder, at Bavarian Nordic skal levere sin koppevaccine til landet. Det nævnes ikke, hvilket land der er tale om.

Leveringen af koppevaccinen sker med henblik på at sikre tilstrækkelige forsyninger til at imødekomme landets behov for vaccination af personer, der er i risikogruppen for at blive smittet med abekopper.

Abekopper er en virussygdom. Den kan blandt andet give feber og udslæt med hvide blærer.

Den seneste tid har virusset spredt sig. I Danmark er der indtil videre bekræftet to tilfælde med abekopper.

Sideløbende med spredningen af abekopper er der kommet en større interesse for Bavarian Nordics vaccine, da den kan bruges til at vaccinere personer i risiko for at blive smittet med abekopper.

Foreløbig er Bavarian Nordics koppevaccine kun godkendt til brug mod abekopper af de amerikanske og de canadiske myndigheder.

Det er kun USA, som hidtil har købt Bavarian Nordics vaccine til brug mod abekopper.

Herhjemme har Sundhedsstyrelsen meddelt, at den agter at bruge Bavarian Nordics vaccine til at vaccinere imod abekopper.

Men selv om vaccinen er godkendt til brug mod kopper i Danmark, er den ikke godkendt til brug mod abekopper.

Tirsdag oplyste Bavarian Nordic, at man planlægger at søge om godkendelse til, at vaccinen må bruges mod abekopper i hele EU.

I onsdagens meddelelse skriver Bavarian Nordic, at selskabet er i dialog med andre lande om levering af vaccinen i forbindelse med det nuværende udbrud af abekopper.

På fondsbørsen reagerer investorerne positivt på onsdagens nyhed. En lille time efter, nyheden blev offentliggjort, stiger Bavarian Nordics aktie med lidt over 16 procent.