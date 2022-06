Advarer: - Bunden kan falde ud

Mange aktiekurser er historisk lave, men det er langt fra sikkert, at vi har nået bunden, advarer investeringsøkonom

Av, av av. Mandag gjorde ondt på investorerne med et 3,9 procent fald til det amerikansk S&P 500-indeks, mens det danske C25-indeks faldt 2,4 procent.

Faldene kommer oven på et i forvejen slagent aktiemarked i 2022.

Men ondt kan blive værre.

Det fortæller investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen, til Euroinvestor.

- Der er også risiko for, at bunden kan falde ud af aktiemarkedet, siger Per Hansen.

S&P 500 er allerede i et såkaldt 'bear market', der er kendetegnet ved et fald på over 20 procent fra toppen. Det er faldet 21,8 procent siden januar. I samme periode er det store Nasdaq-indeks faldet knap 30 procent.

Det er især den amerikanske inflationsrapport, der udkom fredag, der har været udslagsgivende for de seneste dages voldsomme fald. Rapporten overraskede negativt, idet den viste, at den amerikanske inflation i maj var 8,6 procent, hvilket er 0,3 procentpoint over det forventede 8,3 procent.

En anden medvirkede faktor til de seneste dages fald er investorernes bekymring for den kommende rentemelding fra den amerikanske centralbank Fed.

Det har længe været ventet, at Fed ville hæve renten med 0,5 procentpoint, men det kan godt ende med, at banken hæver renten med 0,75 procentpoint, hvilket forventes at gå yderligere udover aktiemarkedet, hvis det sker.