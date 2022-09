Advarer: Det kan få gasprisen til at stige yderligere

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har truet med at lukke for gashanerne til Europa, hvis EU vælger at indføre et prisloft på russisk gas.

Hvis det bliver en realitet, risikerer EU at skabe en endnu større gasmangel, og det kan vise sig at få den modsatte effekt.

Det siger Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, efter at EU-Kommissionen onsdag har fremlagt fem forslag, som skal få energiprisen ned.

- Den høje gaspris afspejler i øjeblikket en mangelsituation, og den situation ændrer sig jo ikke, bare fordi man indfører et prisloft, siger han.

- Forslaget fra EU handler om et prisloft på russisk gas og ikke norsk eller afrikansk gas.

- Så hvis den russiske præsident slukker for gassen, så risikerer vi, at gasprisen stiger på de markeder, som ikke reguleres, fordi manglen bliver endnu større.

Mens de fleste bekymrer sig om gaspriserne, slås førtidspensionist Vivi Frederiksen med et betale en elregning på et sted mellem 100.000 og 150.000 kroner om året.

Det kan derfor ende med, at EU skal ind og manipulere yderligere med prisen på verdensmarkedet for flydende naturgas, påpeger professoren.

Han synes i stedet for, at man fra europæisk side bør fokusere på at få mindsket forbruget af gas. Det kunne eksempelvis ske ved hjælp af at indføre energisparekampagner.

- Det har vist sig effektivt, fastslår han.

Et af forslagene i EU-Kommissionen går også på, at man vil indføre et loft over indtjeningen for virksomheder, der kan producere elektricitet, olie og gas billigt, men som sælger det dyrt.

Her skal man dog begynde med at træde varsomt, mener Brian Vad Mathiesen.

- Det lyder enkelt med en slags beskatning, men det kan blive kompliceret, fordi mange store selskaber har indgået nogle langsigtede aftaler med en langt lavere elpris.

- Det er et legitimt politisk ønske. Men der er nogle faldgruber, som kan være svære at præcisere. Man er jo nødt til at finde ud af, hvem der så i sidste ende skummer fløden.

EU-Kommissionen foreslår, at virksomhederne skal aflevere en del af profitten til EU-landene, så de kan sende pengene videre til de udsatte husstande og virksomheder.

Derudover vil EU-Kommissionen i samarbejde med EU-landene finde veje til 'smart saving' af elektricitet. Det vil ifølge EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sige, at EU-landene reducerer brugen af elektricitet i de timer, hvor el er dyrest.

- Det kan blive essentielt at finde veje til 'smart saving', og det er noget, som jeg mener, alle danske aktører skal gå i gang med at kigge på, siger professoren.