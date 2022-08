Advarer mod SAS-aktien: Kommer til at gøre ondt

SAS-aktien vil den kommende tid være mest oplagt for ekstremt risikovillige og kortsigtede investorer, vurderer Sydbank

Det kan komme til at gøre rigtig ondt, hvis man er en af de mange, der har aktier i flyselskabet SAS.

Det vurderer aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen mandag i en kommentar til Euroinvestor, som Ekstra Bladet ligeledes har fået tilsendt.

Forudsigelsen skyldes, at SAS er på vej mod en kapitalforhøjelse i første halvdel af 2023.

'Den (kapitalforhøjelsen, red.) kommer til at gøre ondt på de eksisterende aktionærer, der heller ikke kan være sikre på at få fortegningsret til de nye aktier. Deres ejerandel bliver formentlig reduceret til 3-4 procent, når aktieudvidelsen bliver gennemført,' lyder det i kommentaren.

Står klar med lån

Kapitalforhøjelsen skyldes, at Apollo Group Management står klar med et milliardlån, en såkaldt DIP-finansiering, til selskabet. Lånet er ifølge Jacob Pedersen 'godt nyt' for SAS, men det redder ikke selskabet, slår han fast:

'Vi vurderer, at de cirka 7 milliarder svenske kroner er tilstrækkeligt til at afholde SAS fra at komme i yderligere finansielle problemer i de kommende 9 til 12 måneder,' skriver han således.

Der er desuden meget høje omkostninger forbundet med en DIP-finansiering.

'Prisen for at være på randen af konkurs er høj, men nu kommer processen i gang, og det hårde arbejde med at få eftergivet milliarder i gæld og herudover nedbringe omkostningerne markant kan accelereres,' lyder det fra Jacob Pedersen i kommentaren.

Men:

'Virkeligheden er stadig, at de eksisterende aktionærers værdi er væk, og at de bliver udsat for en voldsom udvanding, når kapitalforhøjelsen bliver gennemført,' fastslår han.

Af samme grund holder Sydbank fast i sin sælg-anbefaling af aktien, som de mener hen over næste periode i høj grad vil være for 'ekstremt risikovillige og kortsigtede investorer'.

SAS-aktien er dykket cirka 47 procent i år.

