Advokater jagter kone og børn

Det er ikke kun den fallerede direktør Peter Larsen, kuratorerne har fokus på efter Scanleasings fald. Også hans familie er kommet i søgelyset.

Det fremgår af akter i konkursen efter Scanleasing, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Flere kendte leasede biler af Scanleasing, og selskabet fremstod poleret med showroom i Axel Towers over for Tivoli i København. Men selskabet var bag den polerede facade i store økonomiske problemer. I første omgang blev det forsøgt at redde selskabet med en rekonstruktion. Men siden gik selskabet konkurs.

Fed fidus

Selskabets direktør og ejer, Peter Larsen, og Scanleasing bliver lige nu efterforsket af Bagmandspolitiet.

I 2019 overtog Peter Larsens kone således deres fælles millionhytte i Kolding med udsigt over vandet. Men kurator mener ikke, at overdragelsen er reel, og derfor går advokaterne efter at få handlen til at gå tilbage, så huset bliver en del af konkursboet.

Derfor har kurator taget arrest i huset, fremgår det af tinglysningen.

Huset i Kolding overtog Peter Larsens kone i 2019. Foto: Ernst van Norde.

Samtidig kræver kuratorerne, at Peter Larsens kone betaler 1,7 millioner kroner tilbage.

Ifølge kurator var hun ansat som direktionsassistent, men ’det er konkursboets opfattelse, at direktørens ægtefælle ikke har udført arbejde i henhold til vilkårene i den mellem selskabet og hende indgåede ansættelseskontrakt’, lyder det i en skrivelse.

Børnene blev ansat

Peter Larsen har også fået hvirvlet sine børn ind i miseren. Således blev hans datter ansat som assistent i selskabet 1. august 2019, og frem til konkursen 12. oktober modtog hun 112.000 kroner.

Også Peter Larsens søn har været ansat i firmaet fra 1. august, hvor han frem til konkursen modtog en løn på 84.000 kroner for at klargøre biler og rydde op.

Det er imidlertid ikke kurators opfattelse, at børnene reelt har udført arbejde for firmaet, og derfor kræves pengene nu tilbage.