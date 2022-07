Afsløring: Ansatte under Mærsk straffet i månedsvis

Ansatte under Mærsk blev straffet hårdt, efter de strejkede i tre dage. Arbejdsminister endte med at sætte selskabet på plads, viser dokumenter, som Ekstra Bladet og Danwatch er kommet i besiddelse af

MONROVIA (Ekstra Bladet): ’Vi vinder sammen som en mangfoldig og global arbejdsplads, hvor folk føler sig trygge, værdsat og bemyndiget.’

Akkompagneret af de klassiske blå farver slår danske Mærsk med ovenstående citat tonen an, når selskabets kerneværdier udfoldes under 'Vores ansatte'.

Men når det kommer til medarbejdere i Liberia, der forsøger at råbe op om dårlige løn- og arbejdsforhold, er skønsangen skiftet ud med en jernnæve.

Sidste år havde Mærsk et overskud på mere end 100 milliarder kroner - det største overskud i Danmarkshistorien.

Tre dages strejke - suspenderet syv måneder

Således var det kun takket være Arbejdsministeriet i Liberia, at 24 ansatte under Mærsk sidste år kom tilbage i arbejde på havnen i Monrovia, hovedstad i det vestafrikanske land. Gennem datterselskabet APM Terminals kontrollerer Mærsk, der sidste år havde Danmarkshistoriens største overskud, havnen fuldstændig.

Ekstra Bladet og det undersøgende medie Danwatch afslører, hvordan Mærsk opererer i det vestafrikanske land Liberia. Her står en lang række nuværende og tidligere medarbejdere frem og fortæller om en hverdag badet i cementstøv, chikane og dårlig løn

De ansatte forsøgte blandt andet at gøre opmærksom på en kraftig forringet sundhedsforsikring, ligesom de påpegede, at Mærsk har tilbageholdt penge for dem.

I et forsøg på at blive hørt, strejkede de 24 ansatte i tre dage.

Ekstra Bladet og Danwatch har været i kontakt med flere af dem på en reportagetur til landet. De fortæller, hvordan de blev suspenderet i syv måneder, fordi de havde strejket i tre dage.

Muren til Freeport of Monrovia – Gateway to Liberias Economy, der styres af danske Mærsk gennem datterselskabet APM Terminals, toppes af pigtråd og prydes af skilte som ’no access’, ’no selling’, ’no standing’ – uvedkommende ingen adgang.

- Vi blev suspenderet med løn til at starte med, men efter fire-fem måneder lukkede de for vores løn i to-tre måneder, siger Willie Gbappy, senior-elektriker, APM Terminals.

Deres påstand bliver bakket op af regeringsdokumenter, som Ekstra Bladet og Danwatch er i besiddelse af.

Også Soko Kromah, tidligere truckfører, og Alexander Vinton, kranfører, er blandt de medarbejdere, som blev suspenderet som følge af strejken. En fjerde er Momo Sambola:

Momo Sambola var en del af de medarbejdere, som Mærsk-selskabet slog hårdt ned på.

- Vi følte, at vi var nødt til at gøre noget drastisk, hvis vi skulle få ledelsens opmærksomhed, siger han.

Bange

Opmærksomheden fik de: Ledelsen valgte at suspendere dem i syv måneder. Derudover blev der sendt personlige breve, som Ekstra Bladet og Danwatch er i besiddelse af, fra ledelsen til ansatte.

Willie Gbappy frygter repressalier ved at stå frem. Men han har erkendt, at det er nødvendigt, hvis der skal ske ændringer.

Først efter syv måneder og indgriben fra Arbejdsministeriet kom medarbejderne tilbage på arbejde. Alligevel er det ikke en selvfølgelig for Willie Gbappy at tale med danske medier:

- Jeg arbejder i et firma, hvor jeg er blevet advaret mod at tale med journalister, siger Willie Gbappy, senior-elektriker, Mærsk-selskabet APM Terminals.

- Det er den eneste indkomst, jeg har, så jeg er bange. De kan let opsige kontrakten.

Internationalt pres

Men ifølge Karsten Kristensen, næstformand 3F Transport, der ligesom havenarbejdernes fagforening i Liberia, DOWUL, er medlem af det Internationale Transportarbejderes Forening (ITF), blev der også internationalt lagt pres på regeringen

- ITF har været i kontakt med den liberiske regering, og det har afstedkommet, at fagforeningen, der havde mistet retten til at være fagforening, fik genetableret retten til at være fagforening. Og også været medhjælpende til, at Mærsk genansatte de mennesker, der var blevet fyret i forbindelse med en arbejdsnedlæggelse.

- Hvad tænker du om, at Mærsk slår så hårdt ned på arbejdsnedlæggelser?

- Det er frygteligt. Via Den Internationale Arbejderorganisation (ILO, red.) er man sikret ret til at danne fagforening og forhandle kollektivt, så når vi ser, at en stor, dansk virksomhed egentlig knægter de rettigheder, er det dybt skuffende.

Præsidentpaladset i Monrovia, hvor den tidligere fodboldspiller George Weah er præsident. Hans regering påbød Mærsk at sætte strejkende ansatte tilbage i arbejde.

’Forfærdet’ regering underkendte Mærsk

Af regeringsdokumenter fremgår det, at APM Terminals bliver pålagt straks at genindsætte de ansatte, ligesom selskabet skal få styr på de ansattes sundhedsforsikring. Ydermere slår ministeriet fast, at APM Terminals har tilbageholdt penge for dem.

Sidste år kom Arbejdsministeriet i Liberia frem til, at alle de suspenderede medarbejdere straks skulle tilbage i arbejde. Rapporten er underskrevet af arbejdsministeren.

APM Terminals bliver ydermere kritiseret for at have handlet i strid med Liberias forfatning. Med ’forfærdelse’ noterer Arbejdsministeriet sig, at virksomheden skulle have underløbet regeringen og simultant med deres undersøgelse have indledt en selvstændig kulegravning af de 24 medarbejderes rolle i strejken.

Af rapporten fremgår det, at regeringen var ’forfærdet’ over, at APM Terminals havde igangsat egen undersøgelse af de ansatte.

Regeringen slutter rapporten af med at beordre Mærsk til at tage de ansatte tilbage.

’Fordi APM Terminals ikke har kunnet bevise beskyldningerne mod de 24 suspenderede ansatte, er de hermed beordret til at genindsætte dem med øjeblikkelig virkning og med alle de rettigheder og privilegier, de har ret til ifølge deres kontrakter,’ lyder det i Arbejdsministeriets konklusion.

Ansatte i APM Terminals, der deltog i strejken, fik personlige breve, hvor selskabet indkaldte dem til høring. Af regerings-dokumenter fremgår det, at Mærsk bryder Liberias konstitution ved at bede de ansatte beskrive deres egen involvering.

Havnearbejdernes fagforening DOWUL får dog kritik for ikke at have varslet strejken 48 timer i forvejen, som Liberias arbejdslov ellers foreskriver. Derfor blev fagforeningen suspenderet i seks måneder.

Opsigtsvækkende

Det er imidlertid opsigtsvækkende, at medarbejderne ender med at få så solidt et medhold hos regeringen i Liberia, lyder det fra Stig Jensen, lektor på Center for Afrikastudier.

- Det er opsigtsvækkende, at en regering i et land som Liberia udtaler sig kritisk om en stor international virksomhed, især når det gælder arbejdsforhold, siger han.

- Hvis en regering lægger sig ud med en af de store internationale virksomheder i landet, handler det typisk om skatteunddragelse eller lignende.

Konfrontation: Anerkender retten til at organisere sig

Ekstra Bladet og Danwatch har bedt Mærsk om et interview for at høre, hvorfor selskabet har slået så hårdt ned på strejkende medarbejdere. Mærsk har afslået. I stedet har Signe Wagner, presseansvarlig, sendt et skriftligt svar, hvori det lyder:

’Vi respekterer vores medarbejderes ret til frit at organisere sig gennem fagforeninger, som de selv vælger. Forrige år blev 24 medarbejdere suspenderet i en periode, imens en myndighedsundersøgelse vedrørende deres involvering i en ulovlig strejke stod på. Samtidig suspenderede de lokale myndigheder fagforeningens anerkendelsescertifikat.’

’I dag er de 24 medarbejderne tilbage på arbejde i terminalen, hvilket de været i mere end et år, og de er ligeledes fortsat tilknyttet en fagforening, på samme vis som mange andre af medarbejderne i terminalen.’

Af regeringsdokumenterne fra 20. april sidste år fremgår det, at Mærsk blev pålagt at forbedre sundhedsforsikringen inden for 60 dage. I det skriftlige svar fra Mærsk lyder det:

’Da vi blev gjort opmærksomme på, at den nye udbyder (forsikringsudbyder red.) f.eks. dækker færre hospitaler i det område, hvor terminalen ligger, ligesom den i højere grad gør brug af selvbetjening, hvilket kan være en udfordring, hvis du ikke har daglig adgang til computer, gik vi i gang med at undersøge muligheden for at skifte, således at vores medarbejdere i terminalen bliver bedre dækket. Det arbejde pågår.’

Så rige er Mærsk-arvingerne