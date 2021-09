Afsløring: Bykonges nybyggeri kræver 'omfattende' forstærkninger

Ved du noget? Så kontakt Ekstra Bladets journalist på MR@eb.dk eller krypteret på ryrso@protonmail.com.

Sikkerheden og kvaliteten på multimillionæren og bykongen Finn Bachs store nybyggeri i Viborg er så ringe, at der skal 'omfattende' forstærkninger af kælderen under etagebyggerier til.

Det kan Ekstra Bladet afsløre på baggrund af en aktindsigt hos Viborg Kommune.

Finn Bach, en af Danmarks rigeste mænd, har med sin koncern Bach Gruppen befundet sig i en sand mediestorm det seneste år, hvor det ene grelle eksempel efter det andet om lovbrud og byggesjusk er blevet afsløret.

Centralt i skandalen er selskabets byggeri af et knap 90 meters højhus i København, hvis svage fundament indeholder genbrugsbeton og affald.

Det er kælderen under etagebyggerierne her, som skal forstærkes. I midten af billedet ses nedkørslen til kælderen, som løber under alle ejendommene. Foto: Claus Bonnerup

Men kvaliteten halter altså også gevaldigt på Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg. Her skal p-kælderen under flere etageejendomme forstærkes hele 13 steder, fremgår det af materialet.

- Efter vi havde været ude at inspicere p-kælderen for knap et år siden, bad vi Bach Gruppen om yderligere dokumentation for bygningen og dens sikkerhed.

- Den modtagne dokumentation og inspektioner lavet af vores rådgiver Rambøll har ført til, at kommunen er blevet enige med Bach Gruppen om, at de her ting har skullet til, før kælderen var i orden, siger Hans Jørn Laursen, direktør for Teknik og Miljø i Viborg Kommune.

Finn Bach er en af Danmarks rigeste mænd og anslås at have en formue på et stort trecifret millionbeløb. Han har på intet tidspunkt ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet. Kun én gang har Bach Gruppens direktør Lene Christensen givet interview til Ekstra Bladet. Foto: Morten Dueholm/Ritzau Scanpix



'Langt under standarden'

Byggeriet er del af en helt ny bydel kaldet Banebyen, og Ekstra Bladet kunne allerede for et år siden bringe billeder fra kælderen, der fik Viborg Kommune til at rykke ud.

Også dengang boede der folk i lejligheder over p-kælderen, og ikke kun kommunen fandt kælderen problematisk.

- Jeg har set flere hundreder bygninger i mit liv rundt omkring i verden, og det her er nok blandt de fem værste, jeg nogensinde har set.

- Det er langt under standarden, sagde Michael Havbro Faber, professor ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet, dengang, efter at være blevet vist billeder fra kælderen.

Mindes ikke lignende

Hans Jørn Laursen fra Viborg Kommune vil ikke kommentere bygningens kvalitet, men han har ikke oplevet en lignende sag.

- Det er ikke normalt, at vi beder om forstærkninger. Jeg kan ikke mindes, at jeg i min tid har oplevet det, siger direktøren.

Ifølge Michael Havbro Faber, er der da også tale om omsiggribende forstærkninger af kælderen.

'Det er omfattende forstærkninger og giver anledning til at konkludere, at journalisters arbejde og den afledte kontakt til kommunen har haft en væsentlig betydning,' lyder det fra professoren.

Så meget skal laves Tallene henviser til forskellige lokationer i kælderen på Vilhelm Ehlerts Alle. 1. Nyt punktfundament og ny søjle i kælder 2. Der støbes en fortykkelse på væggen, som føres til eksisterende bundplade (fundament, red.) 3. Stribefundament udvides lokalt, og der støbes en fortykkelse på væggen under bjælken. 4. Bundplade udvides lokalt, og der støbes en fortykkelse på væggen under bjælken. 5. Nyt stribefundament og ny væg i kælder. 6. Nye stribefundamenter og nye vægge i kælder. 7. Nyt punktfundament og ny søjle i kælder. 8. Nyt stribefundament og ny væg i kælder. 9. Nyt punktfundament under tidligere opstillet søjle. 10. Udvidelse af eksisterende punktfundament og udvidelse af søjle til væg i kælder. 11. Udvidelse af eksisterende punktfundament og udvidelse af søjle til væg i kælder. 12. Udvidelse af eksisterende punktfundament og udvidelse af søjle til væg i kælder. 13. Udvidelse af eksisterende punktfundament og udvidelse af søjle til væg i kælder. Kilde: Viborg Kommune Vis mere Vis mindre

Slet ikke færdig

Konfronteret med professorens vurdering af byggeriets sløje kvalitet, afviste Bach Gruppens direktør Lene Christensen sidste år, at der skulle være noget at komme efter.

Kælderen var i stedet slet ikke færdigbygget, lød det fra direktøren, selvom Bach Gruppen altså allerede havde opført adskillige etageejendomme oven på kælderen.

Og i mindst en af dem, boede der allerede folk. Af en tegning over forstærkningerne af kælderen fremgår det, at også den del af kælderen, hvor der bor folk ovenpå, skal forstærkes.

Skeletterne vælter ud

I forhold til de grelle afsløringer af byggesjusk og brug af ulovlig beton til byggerierne på Amager, har ledelsen i Bach Gruppen fortalt, at den intet kendte til det.

I stedet blev den ført bag lyset af en afdød direktør i Bach Gruppens betonfirma BG Beton på Sjælland, har det lydt.

Ekstra Bladet har dog kunnet afsløre, at brugen af ulovlig beton til to andre bygninger ud over højhuset fortsatte ind i 2020. Den anklagede direktør omkom i foråret 2019. På det tidspunkt var højhuset under 10 etager højt.

Beton til p-kælderen i Viborg er efter alt at dømme kommet fra et af selskabets værker i Jylland.

Viborg Kommune arbejder også på at få analyseret prøver af betonen brugt i kælderen.