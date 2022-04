Afsløring: Fodbold-helt gemte millioner i Panama

Den danske forsvarsklippe Marc Rieper har slået sine folder på flere fornemme fodboldadresser gennem tiden med både West Ham i London og Celtic i Glasgow.

Også i Panama har han slået sine folder. Godt nok ikke på fodboldbanen, men i stedet som hemmelig ejer af et suspekt skuffeselskab, hvor han har gemt sig bag stråmænd.

Ekstra Bladet kan nemlig nu afsløre, at Marc Rieper går i sin tidligere landsholdskollega Allan Nielsens fodspor, når det kommer til at være i myndighedernes søgelys, fordi han har gemt millioner i Panama.

Ifølge dokumenter fra Retten i Aarhus, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, kontrollerede Marc Rieper og hans kone, Charlotte Rieper, nemlig et selskab i Panama, hvor der var blevet gemt 2,3 mio. kroner uden de danske skattemyndigheders vidende.

Selskabet er ligesom Allan Nielsens blevet taget under konkurs i Danmark, og Retten i Aarhus vurderede i november 2021, at det var blevet drevet fra parrets hjem i Smilets By.

Derfor gøres der krav på knap 750.000 kroner i ubetalt selskabsskat, som Kammeradvokaten nu skal forsøge at kradse ind til den danske statskasse.

Marc og Charlotte Rieper driver sammen en en webshop og en tøjforretning i Aarhus. Foto: Polfoto/Christian Klindt Sølbeck

Har tidligere nægtet

Marc Riepers selskab er ligesom Allan Nielsens blevet opdaget, fordi det har figureret i Panama Papers, som de danske myndigheder har købt sig adgang til for at jagte de danskere, der har gemt millioner i skattelyet.

I 2016 kunne DR fortælle, at Marc Rieper var dukket op i netop Panama Papers, og at han havde haft kontrol med selskabet Bolsover Corp. i Panama, men mediets oplysninger pegede ikke i retning af, hvor mange penge han havde gemt af vejen.

Det ved vi nu, og det er altså et pænt millionbeløb.

Over for DR benægtede han fuldstændig at have kendskab til selskabet.

'Jeg har aldrig haft nogen form for samarbejde med nogen eller noget i Panama. Hvordan vores navne er havnet der, er jeg ikke i stand til at hjælpe med,' lød det dengang i en sms.

Kammeradvokaten på nakken

Enten har Marc Rieper en ufattelig dårlig hukommelse, eller også sendte han DR og offentligheden en sang fra varmere himmelstrøg, da han benægtede ethvert kendskab til selskabet.

I retten har Marc Rieper og hans hustru valgt ikke at udtale sig - og han gentager dermed ikke den påstand fra 2016, nu hvor han har fået Kammeradvokaten på nakken.

Dokumenterne, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, viser, at Marc Riepers engagement i Panama følger præcis samme formel som de øvrige danske sager i Panama-komplekset.

Havde fuld ledelsesret

Marc Rieper og konens selskab blev oprettet i Panama 15. oktober 2007, og blot dagen efter valgte bestyrelsen - bestående af fem stråmænd - at udstede en fuldmagt til Marc og Charlotte Rieper.

Men fuldmagten fik midtstopperen altså fuld ledelsesret over selskabet, mens han var bosat i Danmark.

Bolsover Corp. åbnede - ti dage efter Riepers fuldmagt - en konto i Landsbanki i Luxembourg, hvor Marc Rieper og Charlotte Rieper stod som reelle ejere af kontoen, og selskabets 'emergency address' var deres navne og bopæl i Aarhus.

Bolsover Corp. indgik også en låneaftale og en pantsætningsaftale med Landsbanki i Luxembourg. Begge aftaler er underskrevet af Marc Rieper og Charlotte Rieper i Aarhus.

Ifølge de danske myndigheder var selskabets eneste aktivitet handel med værdipapirer.

'Fik dårlig rådgivning'

Da Ekstra Bladet ringer til Marc Rieper for at få en forklaring på de millioner, som han har haft i Panama, og hvorfor han i 2016 benægtede ethvert kendskab til selskabet, meddeler han i første omgang, at han vil ringe senere. Da Ekstra Bladet ringer nogle timer efter, lægger han på, efter han har spurgt, om samtalen bliver optaget.

Ekstra Bladet har efterfølgende sendt en række spørgsmål til den tidligere fodboldspiller på mail, hvor vi blandt andet har spurgt, hvorfor han over for DR afviste at have haft selskabet.

Men det forholder han sig ikke til.

I stedet skriver han, at han og hans kone altid har betalt den skat, som de er blevet opkrævet, at de har fået dårlig rådgivning fra en bank, og at de ikke har nogen udeståender med myndighederne.

Det harmonerer dog ikke med, at de danske skattemyndigheder stadig har et krav på knap 750.000 kroner i det selskab, han har kontrolleret, og som Kammeradvokaten nu forsøger at kradse ind her i Danmark.