Afsløring: Reality-deltager og tidligere MF'er i fupfirma

En umage gruppe af danske forretningsfolk har indgået aftale med U-land om at bygge et stort kraftværk. Advarselslamperne blinker hos eksperter

En umage gruppe af danskere lover at bygge et revolutionerende grønt kraftværk aldrig set før i U-landet Surinam i Sydamerika.

Men danskernes hævdede samarbejdspartnere tager afstand fra dem på stribe og anklager dem for misbrug.

Det kan Ekstra Bladet afsløre i samarbejde med mediet Danwatch.

- Vi har undersøgt sagen internt, og vi har intet at gøre med et dansk selskab, der hedder HPSG. De misbruger vores navn og vi kontakter dem for at bede dem om at fjerne vores navn fra hjemmesiden, siger Christian Ludwig, kommunikationschef i den tyske gigant Deutz.

Lignende svar lyder der fra hæderkronede selskaber som kinesiske Mingyang Windpower, svensk-schweiziske ABB, danske Deif og Rootzone.

- Vi har ingen relation til HPSG og vi kender ikke noget til dem. De har bare snuppet vores logo og sat det på deres hjemmeside, lyder det fra Vibeke Trærup, Global Marketing Manager hos Deif.

HPSG lister også tre andre samarbejdspartnere på sin hjemmeside, men disse er ikke vendt retur på Ekstra Bladet og Danwatch's henvendelser.

Kraftværket til 7,7 milliarder kroner, som danskerne har indgået kontrakter med den surinamske regering om at opføre, har danskerne ikke tidligere lykkedes med at etablere. Projektet får advarselslamperne hos eksperter i økonomisk kriminalitet til at blinke.

- Det ser meget suspekt ud. Sandsynligheden for, at det er en legitim forretning, vil jeg vurdere som værende meget lav, siger Tom Kirchmaier, professor og forsker ved CBS og London School of Economics med speciale i økonomisk kriminalitet.

Artiklen fortsætter under galleriet - klik gennem billederne og se mændene bag.



Her er mændene bag mystisk firma

Fuld skærm

Opfinderen: Jesper Nielsen har ifølge CVR-registeret 10 konkurser bag sig og er opfinder af den banebrydende teknologi. Han er uddannet skibsbygger og medstifter af HPSG. Foto: Privat Pengemanden: Jesper Carvalho Andersen er ifølge Benny Falk rådgiver for HPSG, der hjælper med finansieringen. Men ifølge Carvalhos egen hjemmeside er han medstifter af selskabet tilbage i 2014. Carvalho Andersen var direktør for den skandinaviske del af tøjmærket Zara i 00'erne. Foto: Rune Johansen / Ritzau Scanpix Direktøren: Benny Falk var i 2001 med i Robinson-ekspeditionen og har tidligere haft et murerfirma. De senere år, har han haft selskaber i Storbritannien. Hvor han bor i dag, vil han ikke fortælle, men det er ikke i Danmark. Foto: Ekstra Bladet Eks-politikeren: Niels Jørgen Langkilde har siddet i Folketinget for Konservative fra 1994-1998. Ved det kommende kommunalvalg, stiller han op for samme parti i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han har en lille ejerandel af HPSG. Ved siden af erhvervseventyret er han formand for Patientforeningen. Foto: Privat Cannabis-direktøren:Michael Lumby er ifølge HPSG's hjemmeside driftsdirektør i selskabet. Lumby er tidligere medejer af cannabis-selskabet Cibid Group og var indtil i sommer direktør i samme. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Afslag

Ifølge Tom Kirchmaier, der er blevet forelagt sagen, er der derimod flere indikationer på, at der foregår noget ulovligt.

- Spørgsmålet for mig at se er, om der er tale om hvidvask i stor skala, eller om de har gang i noget andet. Men på nuværende tidspunkt er der ikke en rygende pistol, siger Tom Kirchmaier.

Til grund for vurderingen lægger Kirchmaier blandt andet, at samarbejdspartnerne tager afstand fra danskerne, en selskabsstruktur uden nogen umiddelbar logik på tværs af lande og hemmelighed om million-investorerne.

Ekstra Bladet og Danwatch har fået afslag på aktindsigt hos Udenrigsministeriet i korrespondance om HPSG med henvisning til, at nogle dokumenter 'indgår i en sag inden for strafferetsplejen'.

Hvad det dækker over er imidlertid uvist, og folkene bag HPSG afviser da også at være blevet kontaktet af politiet.

Koster intet

Aftalen med danskerne var tydeligt noget, som Surinams regering var stolte af. Aftalen blev præsenteret på et storstilet pressemøde, hvor hele tre ministre og HPSG's Surinam-direktør Benny Falk og opfinder og grundlægger Jesper Nielsen deltog.

Ud fra danskernes beskrivelse af projektet, forstår man da også godt, hvorfor regeringen i det fattige land var begejstrede.

Det banebrydende anlæg kombinerer ifølge danskerne både vind-, vand- og solenergi til at lave strøm, rent drikkevand, ilt og brint. Og det koster ikke landet noget at få det opført.

Landet forpligter sig blot til efterfølgende at købe strømmen af HPSG.

Hemmelighedskræmmeri

Trods flere af selskabernes store utilfredshed med at være annonceret på HPSG's hjemmeside som samarbejdspartnere, fastholder HPSG, at der skam er aftaler. De er blot så hemmelige, at firmaerne ikke engang må sige, at de findes, lyder det.

Hvorfor HPSG så selv bryder de meget hemmelige aftaler ved at offentliggøre selskaberne på deres hjemmeside, er der ikke kommet noget godt svar på.

Trods knap to ugers frist, har HPSG da heller ikke kunne fremvise nogen som helst form for dokumentation for de påståede samarbejder.

Det er da også en forklaring, som de nævnte partnere, på nær MIngyang Windpower som ikke har svaret inden deadline, efterfølgende har afvist over for Danwatch og Ekstra Bladet: Der er ingen hemmelige aftaler med danskerne.

Til trods for, at ingen vil kendes ved danskerne, er projektets pengemand Jesper Carvalho Andersen dog tæt på at få de sidste investeringer i hus, oplyser pressedirektør Niels Jørgen Langkilde. Hvor de store millionbeløb kommer fra er også helt tystys.

Ekstra Bladet og Danwatch har været i kontakt med de involverede danskere, og de afviser alle sammen, at der skulle foregå noget problematisk eller ulovligt i selskaberne.