Afsløring: Top-advokat skal undersøges

Partner i advokatgiganten DLA Piper Per Buttenschøn har spillet en vigtig rolle i forhandlingerne mellem et dansk fupfirma og regeringen i det fattige land Surinam.

Det kan Ekstra Bladet og Danwatch afsløre på baggrund af mails og interview med landets udenrigsminister.

Topdavokaten med møderet for Højesteret har ellers hævdet, at han aldrig har repræsenteret det mystiske danske selskab, men efter at have forelagt flere mails for DLA Pipers ledelse, har den nu iværksat en undersøgelse.

'Ekstra Bladet har i mail af 29. november kl. 16.43 stillet en række supplerende spørgsmål i forlængelse af avisens forudgående mailudveksling om samme emne med advokat Per Buttenschøn. Ledelsen i DLA Piper Denmark har på denne baggrund iværksat en intern undersøgelse af de af Ekstra Bladet rejste spørgsmål.

'Så længe denne interne undersøgelse pågår, vil ledelsen i DLA Piper Denmark ikke - udover denne mail - besvare Ekstra Bladets henvendelse,' lyder det fra Martin Lavesen, øverste chef for DLA Piper i Danmark i en mail.

Advarselslamper

Danskerne bag selskabet HPSG har indgået kontrakter med det fattige land om at opføre et banebrydende grønt kraftværk til 7,7 milliarder kroner, men aftalen har fået advarselslamperne til at blinke hos eksperter i økonomisk kriminalitet.

Blandt andet, fordi danskernes påståede samarbejdspartnere i form af store hæderkronede selskaber, tog afstand fra dem på stribe. Samarbejderne var lodret løgn, lød det fra adskillige selskaber.

Opfinderen: Jesper Nielsen har ifølge CVR-registeret 10 konkurser bag sig og er opfinder af den banebrydende teknologi. Han er uddannet skibsbygger og medstifter af HPSG. Foto: Privat Pengemanden: Jesper Carvalho Andersen er ifølge direktør i HPSG Benny Falk rådgiver for HPSG, der hjælper med finansieringen. Men ifølge Carvalhos egen hjemmeside er han medstifter af selskabet tilbage i 2014. Carvalho Andersen var direktør for den skandinaviske del af tøjmærket Zara i 00'erne. Foto: Rune Johansen / Ritzau Scanpix Direktøren: Benny Falk var i 2001 med i Robinson-ekspeditionen og har tidligere haft et murerfirma. De senere år, har han haft selskaber i Storbritannien. Hvor han bor i dag, vil han ikke fortælle, men det er ikke i Danmark. Foto: Ekstra Bladet Eks-politikeren: Niels Jørgen Langkilde har siddet i Folketinget for Konservative fra 1994-1998. Ved kommunalvalget, stillede han op for samme parti i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han har en lille ejerandel af HPSG. Ved siden af erhvervseventyret er han formand for Patientforeningen. Foto: Privat Cannabis-direktøren:Michael Lumby er ifølge HPSG's hjemmeside driftsdirektør i selskabet. Lumby er tidligere medejer af cannabis-selskabet Cibid Group og var indtil i sommer direktør i samme. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Samme forklaring har der de seneste dage også lydt fra Per Buttenschøn gennem kommunikationsansvarlig i DLA Piper Helle Honoré Jepsen.

Ifølge advokaten var det for eksempel misbrug af DLA Piper, at HPSG på sin hjemmeside indtil for nylig skrev, at Per Buttenschøn og DLA Piper var 'ansvarlige for administration' i HPSG.

DLA Piper har heller ikke repræsenteret HPSG i nogen lande, har det videre lydt.

'Jeg har fra tid til anden talt om ”løst og fast” med en af personerne bag HPSG, som jeg kender via det jyske erhvervsliv. DLA Piper har ikke på noget tidspunkt været HPSG’s faste advokat. Vores relation begrænser sig til, at vi på et tidligere tidspunkt har udarbejdet en standardkontrakt til HPSG,' skrev Helle Honoré Jepsen for nylig på vegne af Per Buttenschøn.

Mails

Af emails, som Ekstra Bladet og Danwatch er kommet i besiddelse af, fremgår det imidlertid, at Per Buttenschøn i tiden op til indgåelsen af kontrakterne mellem danskerne og det fattige land i slutningen af marts 2021 var vældig aktiv. For eksempel skrev han i en mail 25. februar 2021:

'Jeg kan hermed bekræfte, at DLA Piper repræsenterer Jesper Nielsen i HPSG-projektet.'

Jesper Nielsen er medstifter og opfinder i HPSG, og mailen var sendt til en række lokale surinamesere involveret i forhandlingerne. Ifølge Surinams udenrigsminister, har Per Buttenschøn da også været vigtig for, at landet havde tiltro til den umage gruppe af danskere.

'Det internationale advokatfirma DLA Piper var involveret siden starten af forhandlingerne (Hr. Per Buttenschøn). Deres engagement bidrog til den positive modtagelse af HPSG's investeringsforslag', skriver Albert Ramdin i en mail.

Kontrakter

10. marts 2021 blev Per Buttenschøn og en lang række andre personer fra både Surinam og HPSG sågar indbudt til møde i Surinams udenrigsministerium, hvor emnet var HPSG.

I den forbindelse optræder Per Buttenschøn også i mails vedrørende kontrakter mellem danskerne og regeringen. Her skrev Jesper Carvalho Andersen, der er ansvarlig for finansieringen i HPSG, blandt andet til adskillige surinamesere, at de foreslog ændringer i statsgarantien, da 'det foreslåede dokument ikke var anvendeligt for DLA Piper til nogen mulig finansiering'.

En rådgiver for Surinams præsident bad herefter Per Buttenschøn om at sende to kontrakter, en vedrørende køb af strøm og en statsgaranti, hvortil Per Buttenschøn svarede: Jeg sender dig hermed Word-versionerne af dokumenterne.

Hvordan det hænger sammen med, at DLA Piper ifølge Per Buttenschøn ikke har repræsenteret HPSG i nogen lande, og at det eneste DLA Piper på et tidspunkt har udfærdiget, er en 'standardkontrakt,' har Ekstra Bladet og Danwatch også spurgt DLA Piper om.

Men hverken Per Buttenschøn eller ledelsen i advokatfirmaet har villet svare.