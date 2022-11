Airbnb på vej med ændringer: Slut med 'skjulte' gebyrer

Du kender det måske godt. Du skal på ferie, og du tror, at du har fundet et knaldgodt tilbud på hotel eller lejelejlighed online. Du trykker 'book', går videre til kassen, og pludselig ændrer prisen sig markant, fordi gebyrer og skatter er blevet lagt oveni.

Øv.

Men nu skal det være slut med ubehagelige overraskelser, når man når til kassen. I hvert fald på udlejningsportalen Airbnb, som efter flere kundehenvendelser har besluttet at implementere ændringer i deres system fra 1. december.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Konkurrencedygtige priser

Således vil Airbnb's kunder snart kunne se den fulde pris for hele opholdet med både servicegebyr og skatter inkluderet, når de leder efter logi forud for en rejse.

'Jeg har hørt jer højt og tydeligt - I føler ikke, at priserne er transparente, og at checkout er et irritationsmoment', skriver CEO hos Airbnb Brian Chesky i et opslag på Twitter, hvor han annoncerer de nye ændringer.

Ud over, at man nu vil kunne se den fulde pris uden gebyrer, og at det ikke er prisen per nat, der vises, vil Airbnb også lancere nye pris- og rabatværktøjer for udlejere for at sikre mere konkurrencedygtige priser.