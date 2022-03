Akademikere vægter hjemmearbejdet højt når de søger job

Når akademikere søger arbejde, finder tre ud af fem det væsentligt, at en fremtidig arbejdsplads tilbyder hjemmearbejde.

Det viser en analyse fra den akademiske fagforening DM, tidligere Dansk Magisterforening.

Analysen viser også, at knap fire ud af fem af DM's medlemmer ønsker at arbejde hjemmefra mellem en og tre dage om ugen.

Formand for DM Camilla Gregersen vurderer, at ønsket om hjemmearbejde kommer på baggrund af et stort arbejdspres, hvor mange har behov for bedre balance mellem arbejde og tid til familien.

- Der er et stærkt ønske om at frigive mere tid og overskud i en travl arbejdsuge. Man kan frigøre tid ved at skære transporten væk nogle dage om ugen, siger hun.

Ifølge Camilla Gregersen er der allerede tegn på, at arbejdspladserne er begyndt at tage ønsket om hjemmearbejde til sig.

- Vi kan se en stor stigning i jobopslag, hvor hjemmearbejde eksplicit bliver nævnt. Der er en mindre revolution i gang på arbejdsmarkedet, hvor mange arbejdspladser åbner op for en større fleksibilitet, og det er tiltrængt.

- Arbejdsgiverne må indstille sig på, at medarbejdere med kontorarbejde forventer, at hjemmearbejde er muligt. Ellers kan det blive sværere at tiltrække arbejdskraft fremover, siger hun.

Ifølge Camillia Gregersen har DM i mange år ønsket mere fleksibilitet i arbejdslivet. Hun understreger dog, at det er vigtigt også at passe på arbejdsfællesskabet og samarbejdet på arbejdspladsen.

- Vi opfordrer til, at man lokalt på arbejdspladsen tager samtalen om hjemmearbejde og et bæredygtigt arbejdsliv, siger hun.

DM er fagforening for 60.000 medlemmer inden for det akademiske område.

DM's analyse bygger blandt andet på en undersøgelse, hvor de har spurgt 4082 af deres erhvervsaktive medlemmer til deres holdning til hjemmearbejde.