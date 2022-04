Aktie eksploderer efter Musk-opkøb

Den amerikanske erhvervsmand Elon Musk er blevet storaktionær i Twitter.

Mandag viser en børsrapportering, at Musk ejer 9,2 procent af aktierne i det sociale medie. Det skriver finansmediet Bloomberg News.

Ejerskabet på 9,2 procent er ifølge Bloomberg News sket via det, der kaldes for passiv investering.

Passiv investering er kendetegnet ved, at man i stedet for hele tiden at købe og sælge aktier lægger sine penge i en investeringsforening. Den følger markedet og handler så i stedet på ens vegne. Derfor anses det for passiv investering.

Elon Musk er især kendt for at være stifteren af elbilproducenten Tesla. Han er også administrerende direktør i samme selskab.

Nyheden om at Musk nu er kommet med ombord i Twitters ejerkreds, ser ud til at skabe ekstra stor interesse omkring Twitter-aktien. Også selv om det altså er via passiv investering, at han har opnået sin store ejerandel.

Mandag eftermiddag ligger aktien i det amerikanske formarked til en stigning på hele 24 procent. Formarkedet er et sted, hvor investorer kan handle med aktier, inden børserne åbner.

Før mandagens handel har Twitter en markedsværdi på 212 milliarder kroner. Den værdi ser ud til at stige betragteligt baseret på stigningen i formarkedet.

50-årige Elon Musk er en af verdens rigeste personer og har en samlet formue på flere hundrede milliarder kroner.

Musk er selv en flittig bruger af Twitter, hvor han op til flere gange har skrevet kontroversielle beskeder.

Blandt andet skrev han i sommeren 2018, at han var i stand til at kunne købe Tesla af børsen og gøre selskabet privatejet. Påstanden var uden beviser.

Opslaget sendte kortvarigt Teslas aktie op, inden de amerikanske myndigheder gik ind i sagen og sagde, at opslaget var 'falsk og misvisende'.

Musk gik herefter med til, at alle fremtidige opslag, der kunne påvirke Teslas aktiekurs, ville blive gennemset af advokater før udsendelse.

Hertil skulle Musk betale 135 millioner kroner i et forlig med de amerikanske myndigheder, der havde lagt sag an mod ham.