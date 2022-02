Aktieanalytiker: - Det kan eskalere meget kraftigt

Der er endnu ikke tale om regulær panik på aktiemarkedet, men det kan komme, og derfor er det en god idé at tage det roligt og se situationen an, mener dansk aktieanalytiker

Tirsdag morgen var det danske C25-indeks endnu en gang i massivt rødt, og selvom det endte i plus, så er den ekstreme volatilitet naturligvis ikke ovre.

Det skyldes blandt andet uroen mellem Rusland og Ukraine. En konflikt, der blev yderligere optrappet af Putins udmelding mandag aften, hvor den russiske leder sagde, at han anerkender de to oprørskontrollerede områder i det østlige Ukraine, Donetsk og Luhansk, som selvstændige republikker.

Det er fortsat svært at spå om, hvorvidt en reel krig er på trapperne, og derfor er det fra et investors synspunkt en god idé at holde lidt igen, mener den danske aktieanalytiker og redaktør på Proinvestor Helge Larsen.

- Man kan ikke forudsige noget. Putin kan sige noget og gøre noget andet, så jeg vil sige, at man skal klappe hesten og se, hvor det bærer hen, siger Helge Larsen til Ekstra Bladet.

Mange aktier er allerede faldet en del allerede. Er det her et tidspunkt, hvor man bør kigge efter muligheder for at købe op?

- Jeg ville nok vente, hvis jeg var i markedet. Jeg scanner efter gode muligheder, men jeg har for lang tid siden besluttet mig for at holde igen. Renterne er steget meget hurtigt, og samtidig er Putin utilregnelig. Det er 'the perfect storm', siger Helge Larsen.

Ingen panik - endnu

Aktieanalytikeren, der også er kommentator og flittig gæst i podcasten 'Millionærklubben', ser endnu ikke tegn på decideret panik på aktiemarkedet. Men det kan hurtigt komme.

- Det kan eskalere meget kraftigt. Der har ikke været panik-salg endnu, vi har set daglige fald på to til tre procent. Men hvis der bliver skudt henover grænserne, så kan der blive meget panik. Vi har rigtig mange aktører (investorer på aktiemarkedet, red.), som ikke er vant til det her. Det er strømmet ind med nye kunder, siger Helge Larsen, der refererer til, at rigtig mange lønmodtagere - blandt andre flere unge og flere kvinder - er begyndt at investere under coronapandemien.

- Der kan komme et stort panikfald, hvis det her eskalerer, lyder det fra manden bag Proinvestor.

Hvad kan man gøre i denne her situation som investor?

- Du kan sådan set ikke rigtig gøre noget. Vi er jo ikke militær-analytikere, og de analyser, jeg har læst fra militær-analytikere, peger i hver sin retning. Der er utrolig meget støj i markedet. Man må bare vente og se, hvor det fører hen. Hvis man sidder med nogle positioner (specifikke aktier, red.), der er i fare for at falde ekstra meget, så er det måske en god idé at skære toppen af (sælge lidt ud, red.), lyder rådet.

Aktier falder over en bred kam

Er der nogle brancher, der er særligt udsatte for store fald, hvis den her situation eskalerer?

- Carlsberg er oplagt, der har vi allerede set et stort fald, men det er stort set alle aktier, der rammes. Hvis du har gode gevinster, så lukker du dem for at lappe hullerne andre steder. Så det falder over en bred kam.

Carlsberg-aktien er indtil videre faldet med knap 15 procent i år.

Alligevel er der en vis optimisme at spore hos den danske investor.

- Når der kommer en ny normalitet, så stiger aktiekurserne relativt hurtigt. Inden for tre til fire måneder, så stiger aktierne igen. Det er det, vi har set efter de krigsudbrud, der har været i Mellemøsten blandt andet, siger Helge Larsen.

Der er dog én branche, hvor aktiekurserne har været i en opadgående trend.

- Situationen betyder, at oliepriserne og gaspriserne stiger. Så det er et godt sted at være, siger Helge Larsen, der blandt andet henviser til, at det norske olie- og gasselskab Equinor har oplevet markante stigninger på aktiemarkedet. Selskabets aktiekurs er steget med over 20 procent i 2022.