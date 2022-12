Aktieejere risikerer at miste fradragsgevinst

Mange danskere risikerer at miste deres aktiefradrag, hvis de har behov for at afvikle deres opsparing

2022 ser ud til at blive et katastrofalt år på aktiemarkedet.

Hvis det ikke i sig selv var skidt nok for mange danskere, så er der samtidig stor risiko for, at mange kommer til at miste deres fremtidige fradrag fra årets tab.

Det skriver Finans.

Privatøkonom hos PFA Camilla Schjølin Poulsen fortæller til mediet, at kurstabet i år kan være mange penge værd, da det kan bruges til at modregne i fremtidige gevinster.

Flere danskere risikerer dog at misse den mulighed, hvis de har behov for at afvikle deres opsparing nu og her.

Penge ud nu

Står du og skal bruge de penge, du har sparet op, risikerer du altså at miste hele eller dele af dit fremtidige fradrag.

Værst vil det dog gå ud over de danskere, der har planer om at hæve deres pensionsopsparing, og som kan blive nødsaget til at vente - eller misse en pose penge i fremtiden.

Alle med en pensionsopsparing betaler en skat på 15,3 procent af deres gevinst, og i de år, hvor de taber penge, optjener de i stedet et fradrag, som bruges på fremtidige gevinster.

Altså vil du miste det fradrag - eller en del af det - hvis du har behov for at afvikle på din opsparing eller hæve pensionen.

