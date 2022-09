Aktieekspert: Tumulten fortsætter

Coronavirus, krig, inflation, rentestigninger og en mulig kommende recession.

Aktiemarkedet har i en længere periode i den grad været påvirket af udefrakommende faktorer.

Mandag bankede de europæiske aktier endnu en gang ned, denne gang som følge af at Rusland lukker gasledningen Nord Stream 1 på ubestemt tid.

Men hvad skal man forvente af markedet den kommende tid? Ifølge investeringsekspert og chefstrateg i PFA Tine Choi Danielsen kommer rutsjebaneturen til at fortsætte et godt stykke tid endnu.

- Tumulten fortsætter, og man skal virkelig være optimist, hvis man tror, at markedet ender i plus for året, siger Tine Choi Danielsen.

Investeringseksperten har meget svært ved at se, hvordan vi skal 'indhente det tabte'.

- Især fordi der ikke er meget, der har ændret sig. Inflationen er en smule aftagende, men rentestigningerne fortsætter, og jeg tror, vi ser ind i en recession i løbet af næste år, siger hun.

Håb for næste år

Trods forventningen om en kommende recession - det vil sige en periode med økonomisk nedgang - har Tine Choi Danielsen håb for 2023.

- Hvis der kommer recession, vil markedet formentlig opleve et fald. Men historisk set 'rebounder' det ret hurtigt, og også inden recessionen slutter.

- Så der kan godt komme et positivt afkast i 2023, siger hun.

Tine Choi Danielsen opfordrer eventuelle nervøse investorer til at holde sig til deres strategi.

- Og så anbefaler jeg jo altid, at man sørger for at have en lang tidshorisont. Markedet skal nok komme igen, men man skal kunne stå imod de her meget hoppende markeder, vi har.

- På den lange bane stiger aktiemarkedet mere, end det falder, siger hun.

Vil man polstre sin portefølje bedre mod dyk, kan man tage et kig på dens sammensætning.

- Man kan justere, så man får en overvægt af de defensive aktier og dermed lidt færre af de meget konjunkturfølsomme, siger Tine Choi Danielsen.

