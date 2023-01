Aktiefest: Danske giganter tager revanche

Når man kigger på den relativt gode stemning på det danske aktiemarked mandag, får man fornemmelsen af, at der er mange, som er glade for at være kommet på den anden side af et svært år for investorer.

Det danske eliteindeks C25, der består af de 25 mest handlede aktier her i landet, er nemlig kommet godt fra land på årets første handelsdag.

Indekset stiger således med 1,8 procent for dagen.

Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank, mener, at det tyder på, at der er fornyet optimisme at spore blandt aktiehandlerne.

- Det har været en opadgående kurve, vi har set for mange danske aktier mandag, siger han.

- Jeg bider mærke i, at nogle af de aktier, som er steget mest, det er nogle af dem, som fik flest tæsk sidste år. Det gælder blandt andet Mærsk.

Rederikoncernen stiger mere end fire procent på børsen mandag.

- I en eller anden forstand er det vel en forhåbning om, at den frygt, der er for en økonomisk opbremsning i 2023, er noget, man alligevel formår at håndtere, siger Jacob Pedersen.

Han forudser alligevel, at 2023 kommer til at blive et vanskeligt aktiemarked, som kan blive svært at navigere i som aktiehandler.

- I øjeblikket synes jeg ikke, at hverken aktiekurser eller forventningerne til selskabernes indtjening afspejler den recession, som vi med stor sandsynlighed kigger ind i, lyder det.

- Det gør, at man skal være påpasselig med, hvordan man investerer.

Jacob Pedersen tror dog, at danske aktier kommer til at gøre det relativt godt, hvis man sammenligner med selskaber i andre lande.

- Vi har nemlig nogle stærke selskaber, som har høj indtjeningsstabilitet og stor modstandsdygtighed, og hvor mange er førerhunde i deres sektorer.

Ud over Mærsk har også medicinalselskabet Bavarian Nordic og Pandora haft en solid dag på aktiemarkedet med stigninger på henholdsvis 5,1 og 3,1 procent.

Dagens højdespring blev dog GN Store Nord, der blandt andet sælger høretelefoner. Selskabet stiger mere end syv procent.