Aktiemarked afventer krise: Kan gå begge veje

Aktiemarkedet verden over er lige nu ramt af nervøsitet i kølvandet på, at alle har fået øjnene op for den enorme nedtur, der har ramt den kinesiske ejendomsgigant Evergrande.

Det betød blandt andet mandag, at det danske C25-indeks fik et relativt stort fald, men tirsdag morgen er der allerede bedring at spore i det danske marked, hvor indekset er steget omkring én procent.

- Man kan tolke det som en stigning, der reflekterer, at investorerne ikke er nået dertil endnu, hvor de er meget nervøse for det her, siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, til Ekstra Bladet.

Han fortæller, at investorerne formentlig afventer afgørende nyt omkring situationen, og hvordan den kinesiske regering vil gribe det an. Det har nemlig været på tale, at Kina vil lade Evergrande være en lærestreg for markedet, idet deres investeringer er kommet ud af kontrol.

Evergrande står blandt andet bag opførelsen af det, der skal blive verdens største stadion med plads til 100.000 mennesker i Guangzhou. Foto: STR/AFP/Ritzau Scanpix

Forventning om indgreb

Senere på ugen skal der falde nogle rammebetalinger fra Evergrande, som blandt andet også går til ikke-kinesere, og udfaldet af det kan vise sig at have afgørende effekt på markedet.

- Der er måske mange, der har en forventning om, at det kinesiske styre har armene rundt om det her, fordi tingene er meget håndholdt i Kina, siger han.

Han understreger dog, at uanset om det kinesiske styre griber ind eller ej, er der i Evergrande oparbejdet en enorm gæld, som nogen kommer til at gå glip af.

- Vi taler om op mod 1900 milliarder kroner, og vi har før set, at investorerne har undervurderet, den betydning sådan et gigantisk fald kan have, siger han.

Dæmper på eufori

Der er stadig en risiko for, at et kollaps hos Evergrande kan få en større betydning for markedet, men det kan man altså ikke se endnu, lyder det fra Jacob Pedersen.

- I virkeligheden var den kursreaktion, man så i går, måske mere et udtryk for, at aktiemarkedet har været i en euforisk stemning i noget tid uden rigtig at tage bestik af nogle af de risici, der faktisk ligger og lurer. Og så kommer der en modreaktion, når der pludselig kommer noget, der har potentiale til at udvikle sig så skidt som det her, siger han.

Han tør ikke selv spå om, hvordan det hele ender, og hvordan det i så fald vil smitte af på det danske marked. Han mener, at det i løbet af den næste uge kan gå begge veje.

- Vi kan både ende med, at investorerne ånder lettet op og siger, at det ser ud til at være inddæmmet, men vi kan også ende med, at man vil statuere et eksempel i Kina, og det kan gøre nogle af investorerne rigtig nervøse, siger Jacob Pedersen.