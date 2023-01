Aktieoptur i eliteindekset

Der er stort set grønt over linjen.

De danske aktier i C25-indekset har fået en fremragende begyndelse på mandagen, hvor især Bavarian Nordic har lagt sig i spidsen med en stigning på over syv procent.

Stigningen kommer i kølvandet på, at medicinalgiganten for første gang siden 2017 har kunne offentliggøre et positivt resultat for driften (ebitda).

Det fremgår af et forløbigt årsregnskab, som Bavarian Nordic har sendt ud som en selskabsmeddelelse mandag. Omsætningen overgik samtidig selskabets forventninger.

Omsætningen lød på 3,151 mia. kr., mens forventningen lå et spænd på 2,8 - 3 mia. kroner. Det især virksomhedens koppevaccine, der har vist som en guldkalv.

Og det positive resultat har sendt aktien på himmelflugt.

Derudover er listens lyspunkter i skrivende stund Ambu, A.P Møller, Demant, GN Store Nord og Novo Nordisk, der alle er oppe med over to procent.

Eneste aktie i det danske eliteindeks, der er i rød, er Vestas. De er i skrivende stund nede med 0,40 procent.

Det samlede indeks er lige nu oppe med 1,11 procent.