Akut global mangel: Biden underskriver omfattende lovforslag

Den amerikanske præsident Joe Biden har underskrevet et omfattende lovforslag, der skal sikre amerikansk produktion og støtte til udvikling af halvledere, også kaldet mikrochips.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Halvledere spiller en afgørende rolle for produktionen af moderne teknologi. Lige nu er der akut global mangel på halvledere, som mange kalder det nye olie.

De bruges i alt fra vaskemaskiner til højteknologiske våben. Som det ser ud i dag, ligger næsten al produktion udenfor USA's grænser.

Dermed skal den amerikanske produktion sikre et hjemligt marked, der ellers er i risiko for at være stærkt domineret af Kina, skriver AFP. Derfor har Kina også forsøgt at bremse lovgivningen.

Hjælpepakken skal blandt andet støtte industrien med 52 milliarder dollar, svarende til knap 480 milliarder kroner.

Annonce:

Samtidig bliver der over ti år afsat milliarder af dollar af til forskning. Pengene skal ruste USA til også på udviklingsfronten bedre at kunne konkurrere med den teknologiske supermagt mod øst.

Har ændret holdning

Mange amerikanske politikere har tidligere udtrykt modvilje mod at støtte private virksomheder så markant. Flere har dog ændret holdning, fordi både EU og Kina har støttet deres hjemlige industrier økonomisk.

Samtidig er der blevet henvist til, at manglen på mikrochips kan have store problemer for både de internationale forsyningskæder samt den nationale sikkerhed.

Biden har tidligere udtalt, at USA må 'fastholde sin position som den mest innovative og produktive nation på kloden'.

- Mens andre lande bliver ved med at investere i deres egen forskning og udvikling, kan vi ikke risikere at sakke bagud, sagde præsidenten ifølge avisen The Washington Post i juni.

- Vi er i med i en konkurrence om at vinde det 21. århundrede, sagde han.