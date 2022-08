Alle fly til og fra Bornholm er aflyst lørdag efter protest

Alle afgange og ankomster til Bornholms Lufthavn er lørdag aflyst.

Det fremgår af lufthavnens hjemmeside og drejer sig om tre ankomster og tre afgange.

Aflysningerne skyldes, at medarbejderne i security og bagagehandling fredag nedlagde arbejdet i protest.

Lørdag forhindrer de andre medarbejdere i lufthavnen i at møde på arbejde.

- Medarbejderne har sat sig i afgangshallen, fordi de har mistanke om, at sikkerheds- og security-reglerne ikke bliver overholdt, siger tillidsrepræsentant Christina Lintrup til TV 2/Bornholm.

- De sørger for, at der ikke kommer ledere ind at arbejde i security, siger hun videre til mediet.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Bornholms Lufthavn, men lufthavnen henviser til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen oplyser, at den har taget fat i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som har holdt et mæglingsmøde med fagbevægelsens hovedorganisation.

Deltagerne blev på mødet enige om, at der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

- Derefter har medarbejderne fået et påbud om at genoptage arbejdet hurtigst muligt. Det har de ignoreret, siger Frederik Roed, presseansvarlig i Trafikstyrelsen, til Ritzau.

Hvornår lufthavnen åbner igen kommer ifølge Trafikstyrelsen an på, hvornår medarbejderne genoptager arbejdet.

Trafikstyrelsen beklager situationen over for rejsende, som skal til og fra Bornholm.

- Vi er utroligt kede af det på passagerernes vegne. Det er en kedelig situation for dem, det er vi udmærket klar over.

- Men når medarbejderne har valgt at bryde overenskomsten og nedlægge arbejdet, er der ikke så meget, vi kan gøre ved de, siger Frederik Roed.

De aflyste fly er alle fra selskabet Danish Air Transport (DAT).

Foreløbig står søndagens flyvninger til at afgå til tiden.