Alle holder vejret: Klokken 14.30 sker det

Investorer verden over venter spændt på det amerikanske inflationstal, der bliver i dag offentliggjort i dag

Hvis der er noget, der kan få de amerikanske finansmarkeder til at reagere, så er det offentliggørelsen af det amerikanske inflationstal.

Derfor er der ingen tvivl om, at alle investorer i dag holder vejret frem til klokken 14.30 dansk tid. Her bliver inflationstallet i USA offentliggjort, og dermed får vi her besked om, hvorvidt inflationen fortsætter ned eller ej.

I oktober lød det amerikanske inflationstal på 7,7, men et lavere inflationstal i november er ikke nødvendigvis nok til at skabe en positiv reaktion på markedet. Det kræver, at tallet som minimum lever op til investorernes forventninger.

Ifølge Finans ser investorerne gerne, at tallet kommer under 7,3 procent.

Samtidig kan tallet få betydning for den afgørelse, som henholdsvis den amerikanske og europæiske centralbank onsdag og torsdag skal træffe om fremtidige renteændringer, skriver Nordnets investeringsøkonom Per Hansen i en kommentar.

'Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, indleder i dag årets sidste centralbankmøde. Når centralbankmedlemmerne går til mødebordet, har de den mest friske inflationsrapport, som ligger foran dem på bordet og er en del af dagsordenen. Flere medlemmer har udtalt - og investorerne forventer - at dagens forbrugerdata fra november vil kunne gøre forskellen i morgendagens afgørelse,' skriver økonomen.