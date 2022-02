Amazon øger overskud i 2021 med over 50 procent

Der er blevet tjent godt med penge hos Amazon i løbet af det seneste år.

Det amerikanske selskab øger nemlig overskuddet med over 56 procent til cirka 33,4 milliarder dollar i 2021. Det svarer til knap 220 milliarder danske kroner.

Det viser selskabets årsregnskab torsdag aften.

I 2020 lå overskuddet på 22,9 milliarder dollar, hvilket svarer til knap 150 milliarder danske kroner.

Tech-giganten spreder sig over en lang række forretningsområder, men er især kendt for e-handel.

Der bliver taget godt imod på børsen, hvor Amazon-aktien ifølge Marketwire er steget med godt 16 procent, umiddelbart efter at regnskabet kom ud.

Også overskuddet i fjerde kvartal - det store julekvartal - var markant større end i 2020.

Det blev næsten fordoblet fra 7,2 milliarder dollar til 14,3 milliarder dollar. Det var dog i vidt omfang drevet af Amazons andel i elbilselskabet Rivian.

- Jeg sender et stort tak til Amazons ansatte, som klarede sig igennem endnu et kvartal med covid-relaterede udfordringer og leverede til kunderne i højtiden, siger Amazon-direktør Andy Jassy i en pressemeddelelse.

Han siger, at Amazon vil fortsætte med at investere massivt i videotjenesten Amazon Prime, men samtidig hæves priserne for amerikanske brugere af Netflix-konkurrenten.

Jassy kommer også ind på, at Amazon står over for en række udfordringer i det kommende år.

- Som forventet så vi i højtiden høje omkostninger drevet af mangel på arbejdskraft og pres fra inflation. Disse problemer er fortsat i første kvartal på grund af omikron, siger Jassy.

I løbet af torsdagen var Amazon faldet med omkring otte procent midt i en større tech-nedgang på børserne i USA. Den kom efter blandt andet Facebook-ejeren Metas årsregnskab, der skuffede mange.

2021 var i øvrigt det år, hvor grundlægger og nuværende bestyrelsesformand Jeff Bezos stoppede i rollen som direktør for Amazon.