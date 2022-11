Amazon planlægger at fyre 10.000

Den største fyringsrunde i Amazons historie forventes at komme i næste uge

10.000 ansatte i den amerikanske gigant Amazon har snart ikke noget job mere.

Det skriver avisen New York Times, der fra anonyme kilder har fået kendskab til den potentielt største fyringsrunde i Amazons 28 år lange historie.

Det er især HR-, tech- og salgsafdelinger, der står for skud og ikke virksomhedens mange tusinde lageransatte. Fyringsrunden er endnu ikke varslet officielt, men vil ifølge avisen ske i næste uge.

Dermed falder den samtidig med de mest travle perioder for internethandel med både Black Friday og jul lige om hjørnet.

Dyre investeringsprojekter

To år med coronapandemi og hjemmearbejde var ellers en gylden tid for Amazon, der hyrede flere end nogensinde før, skriver New York Times.

Men ændrede shoppingvaner, høj inflation, dyre investeringsprojekter og nye forretningsmodeller får nu virksomheden til at ændre kurs og sige farvel til omtrent én procent af den samlede medarbejderstab.

Amazon har afvist at kommentere sagen.

Giver formue væk

Rygter om de mange fyringer kommer samme dag, som Amazons grundlægger og en af verdens rigeste mænd, Jeff Bezos, i et interview med CNN mandag fortalte, at han vil donere størstedelen af sin enorme formue på 896 milliarder danske kroner til velgørenhed.

Amazon er ellers ikke kendt for sin gavmildhed, og Bezos virksomheder har i flere år haft ry for ekstremt dårlige arbejdsforhold, ingen pauser, hårdt fysisk arbejde og en brutal ledelseskultur.

Tidligere har Jeff Bezos også afvist at underskrive 'Giving Pledge'-aftalen, hvor hundredvis af verdens rigeste mennesker lover at donere størstedelen af deres formuer til velgørenhed.

Men tiderne skifter, og nu skal de mange penge blandt andet gå til at bekæmpe klimaforandringer og til at støtte folk, 'som kan skabe samhørighed i menneskeheden i en tid, hvor verden er i en dyb social og politiske krise'.

Lørdag aften blev Dolly Parton den seneste modtager af Jeff Bezos velgørenhedspris på 100 millioner dollars, svarende til over 718 millioner danske kroner.

Amazon er langtfra den eneste amerikanske gigant, der har varslet fyringer denne måned.

Det er kun få dage siden, at Twitters nye ejer, Elon Musk, sagde farvel til cirka 3500 ansatte, svarende til halvdelen af virksomhedens stab, herunder hele firmaets topledelse.

Også Meta, moderselskabet bag Facebook, har annonceret, at man vil fyre 11.000 af sine ansatte i en gigantisk fyringsrunde.

Det er første gang i selskabets 18-årige historie, at der kommer en større fyringsrunde. Afskedigelserne skyldes blandt andet Metas seneste regnskabet og faldende annonceindtægter.

