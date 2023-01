Amazon planlægger at fyre 17.000

Onlinehandelsgiganten Amazon planlægger at afskedige lidt over 18.000 medarbejdere.

Det oplyser Amazons administrerende direktør, Andy Jassy, i en udtalelse.

Meddelelsen kommer, kort tid efter at avisen The Wall Street Journal skrev, at Amazon forbereder sig på at fyre over 17.000 ansatte, hvilket er væsentligt flere end først ventet.

Amazon begyndte allerede i november at afskedige medarbejdere. Dengang fortalte en kilde til nyhedsbureauet Reuters, at virksomheden sigtede mod at fyre 10.000 medarbejdere.

Men det tal er altså nu opjusteret markant.

Nogle af de yderligere fyringer skal blandt andet findes i Amazons forretningsmæssige afdelinger, skriver The Wall Street Journal, der har talt med kilder bekendt med sagen.

I udtalelsen bekræfter Andy Jassy, at adskillige afdelinger vil blive påvirket. De fleste fyringer vil ifølge direktøren ske i Amazons butikker og de såkaldte PXT-organisationer, der består af afdelinger for kundeoplevelser og teknologiløsninger.

Amazon er USA's næststørste private arbejdsgiver efter Walmart med flere end 1,5 millioner ansatte, herunder mange lagerarbejdere.

Virksomheden er ved at forberede sig på langsommere vækst, da stigende inflation tvinger virksomheder og forbrugere til at skære ned på deres udgifter.

- Overalt ser vi tegn på, at folk har stramme budgetter, inflationen er stadig meget kraftig, og energiomkostninger kommer oveni det på grund af andre omstændigheder, sagde Amazons finansdirektør, Brian Olsavsky, i forbindelse med selskabets kvartalsregnskab i efteråret.

- Vi forbereder os på en periode med langsommere vækst, ligesom mange andre selskaber gør.

De mange nedskæringer i Amazon repræsenterer et kursskifte for detailhandleren, der i løbet af de foregående måneder har fordoblet sit basislønloft for at kunne konkurrere mere aggressivt om talenter.

Cloud-virksomheden Salesforce oplyste onsdag, at den planlægger at fyre ti procent af sine ansatte. Også teknologivirksomheder under Meta Platforms og Microsoft Corp er begyndt at skære tusindvis af stillinger væk som forberedelse på recession.

Meta, som ejer Facebook og Instagram, planlægger at skære 11.000 job væk i år.