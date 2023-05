Amazon tilbyder kunder 70 kroner for selv at hente deres varer

For onlineshoppere er gratis levering ofte en udløsende faktor i, hvorvidt en vare skal købes hjem eller ej.

Men den amerikanske gigant Amazon går nu skridtet videre og tilbyder flere kunder penge for helt at droppe leveringen og i stedet selv hente deres varer.

I de seneste dage har Amazon skrevet til et ukendt antal abonnenter på tjenesten Prime og tilbudt dem ti dollar for selv at hente deres indkøb.

Det svarer til knap 70 kroner.

Tiltaget er et forsøg på at spare leveringsomkostninger i en tid, hvor efterspørgslen er faldende.

Det er uvist, i hvilket omfang Amazon vil udbrede praksissen, og om det på et tidspunkt kommer til andre lande som Danmark.

Amazon har med sine mangeårige praksisser trænet sine kunder i at forvente hurtig og gratis levering samt returnering.

Én af de kunder, der er blevet tilbudt 70 kroner for at hente sin bestilling, er den New York-baserede konsulent Dean Maciuba.

Han kalder selv tiltaget for en 'stor mulighed for Amazon for at reducere leveringsomkostningerne'.

Prime er Amazons streamingtjeneste, der samtidig tilbyder dets abonnenter gratis levering på de fleste produkter.

I 2022 øgede selskabet prisen på tjenesten med 20 dollar til 139 dollar om året.

Samtidig har selskabet indført en minimumsgrænse for gratis levering af supermarkedsvarer og opfordret kunder til at få alle deres varer leveret på samme dag.

Amazon kunne i april fortælle, at omsætningen i første kvartal i år steg ni procent til 127,4 milliarder dollar - 860 milliarder kroner - sammenlignet med 116,4 milliarder dollar i samme periode året før.

Det har dog ikke afholdt selskabet fra at nedlægge en række stillinger.

I marts meddelte administrerende direktør Andy Jassy, at selskabet ville skære 9000 stillinger væk. Det var i tillæg til de 18.000 stillinger, der blev nedlagt i januar.