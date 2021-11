Amerikansk madgigant køber Wolt for milliardbeløb

Den amerikanske madleveringstjeneste Doordash har købt finske Wolt Enterprises for omkring syv milliarder euro svarende til cirka 52 milliarder kroner.

Det oplyser Doordash i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Købet af Wolt er det største for Doordash nogensinde. Det betales med aktier.

- Doordash og Wolt deler en vision om at bygge en global platform for lokal handel, der styrker de samfund, vi arbejder i, siger medstifter og administrerende direktør for Doordash, Tony Xu.

Han tilføjer:

- Ved at slå os sammen tror vi på, at vi kan sætte fart under vores produktudvikling, bringe større fokus til hvert af vores markeder og forbedre den værdi, vi skaber for forbrugere, forhandlere såvel som 'Dashere' og kurerer i hele verden.

Helsinki-baserede Wolt blev stiftet i 2014. Selskabet har over 4000 ansatte og opererer i 23 lande, herunder i Danmark. Ifølge Bloomberg News er næsten alle 23 lande nye markeder for Doordash.

Wolt ledes af administrerende direktør Miki Kuusi. Han siger i pressemeddelelsen, at han ser frem til at arbejde sammen med Doordash-holdet, og at han ser mange ligheder mellem de to virksomheder.

Finnen fortsætter i firmaet som ansvarlig for Doordash International, hvor han kommer til at referere til Tony Xu.

- Under Mikis ledelse forventer vi at øge vores internationale tilstedeværelse, fremskynde vores produktudvikling og forbedre vores investeringseffektivitet, skriver Doordash i meddelelse.

- Vi forventer at fortsætte med at investere aggressivt i det kombinerede team for at udbygge vores platform og få den globale forretning til at vokse.

Doordash præsenterede tirsdag også regnskab for tredje kvartal. Det viste en omsætning på 1,28 milliarder dollar, hvilket er en stigning på 45 procent i forhold til samme periode sidste år.

Omsætningen var også en smule over analytikernes forventning på 1,16 milliarder.