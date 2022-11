Amerikanske aktier i største optur i to år

De amerikanske aktier havde en god dag torsdag, hvor de tre toneangivende indeks alle havde steg mere, end de har gjort på en enkelt dag indenfor de seneste to år.

Teknologindekset Nasdaq steg med 7,4 procent, S & P 500-indekset gik 5,5 procent op, og Dow Jones sluttede dagen 3,5 procent højere.

Alt sammen blev udløst af de inflationstal, der blev offentliggjort tidligere på dagen.

De viste, at den amerikanske inflation i oktober faldt fra 8,2 til 7,7 procent. Det var en del lavere end ventet og varsler, at prisstigningerne formentlig har toppet.

Det betyder samtidig, at centralbanken Federal Reserve fremover vil være mindre tilbøjelig til at hæve renten, og det udløste altså et kollektivt jubelråb på Wall Street.

- Vi har regnet med en inflationstop de seneste måneder, og det har bare været ufatteligt frustrerende, at det ikke har vist sig i dataene.

- For første gang kan det rent faktisk ses i tallene, siger King Lip, der er chefstrateg i Baker Avenue Asset Management, til Reuters.

Blandt højdespringerne i dagens handel finder man teknologiaktier som Nvidia og AMD, der begge steg med mere end 14 procent.

Også Meta-aktionærerne havde en god god med en kursstigning på 10 procent, ligesom både Microsoft og Apple blev handlet otte procent dyrere end dagen forinden.