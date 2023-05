Analytiker: Andre vil kopiere Lidls tobaksfarvel

Det kan sprede sig som ringe i vandet, at Lidl gør klar til at fjerne tobaksvarer fra discountkædens hylder. Det vurderer Dorte Wimmer, der er direktør i Retail Institute Scandinavia, som analyserer detailbranchen.

- Vi har set gennem de seneste år, at lige så snart én supermarkedskæde er gået foran med markante holdninger - at fjerne buræg eller holdninger til madspild - så kopierer de andre det lynhurtigt.

Lidl, der aktuelt har 139 butikker i Danmark, vil i løbet af sommeren fjerne 20 procent af cigaretterne fra hylderne i de eksisterende butikker, mens de over 60 nye, der åbnes de næste år, bliver tobaksfri.

Inden udgangen af 2028 skal salget så stoppe helt i alle kædens butikker. Den beslutning begrundes med, at kæden har et stort ansvar for den enkelte forbruger.

Det overrasker Dorte Wimmer fra Retail Institute Scandinavia, at beslutningen kommer nu. Hun fortæller, at det er en produktgruppe, som i mange år har været integreret i detailhandlen.

- Men på den anden side er det det næste trin på de værdipositioner, som de her discountkæder har taget - både med økologi, madspild, og nu er der altså en holdning til cigaretter.

Spørgsmål: Er der ikke en risiko for, at det her område er så betændt, at andre ikke følger efter?

- Det, man er bange for, når man nedlægger en produktgruppe, er, at man taber trafik til butikken. At nogle fravælger at handle hos en, fordi man ikke har et produkt, og nogle vil helt sikkert fravælge det.

- Men der er ingen tvivl om, at man bagved har regnet på, hvor meget man vil miste. Og der har man vurderet, at fordelen ved at gøre det og at være de første til at trække kortet er større end det, man mister, siger Dorte Wimmer.

Det bliver dog ikke Coop, der aktuelt står bag kæderne Kvickly, SuperBrugsen og 365discount, som fjerner tobak fra hylderne.

Koncernen vil bidrage til målet om, at vi i 2030 får den første røgfri generation ved at skjule tobakken og kræve id af de unge:

- Men vi vil ikke forhindre, at voksne mennesker køber de varer, de har brug for. Og slet ikke de mange steder, hvor vi er den eneste butik, lyder det i en skriftlig kommentar.