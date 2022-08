Analytiker gnider sig i hænderne efter dansk blodbad

Bavarian Nordic-aktiens kursfald er alt for voldsomt og en god anledning til at investere, mener Sydbank-analytiker

Mandag var samtlige selskaber på det danske C25-indeks i rødt, og værst gik det ud over vaccinegiganten Bavarian Nordic, der faldt med over 10 procent.

Faldet kom efter, at aktiekursen også styrtdykkede fredag med et fald på 11,7 procent.

Men ifølge analytiker i Søren Løntoft Hansen, så er kursfaldet for voldsomt, hvilket betyder, at banken anbefaler køb af aktien.

'Vi anser de seneste dages kursfald i Bavarian-aktien som overgjorte', skriver analytikeren i et notat mandag ifølge Euroinvestor.

Derfor er det ikke så slemt

Kursfaldet skyldes blandt andet, at smittetallene for abekopper generelt set er faldet i verden, hvilket umiddelbart kan lyde som dårligt nyt for et selskab, der har udviklet og sælger abekopper-vacciner.

Men ifølge Søren Løntoft Hansen ligger Bavarians største potentiale i salget af vacciner til et fremtidigt beredskab, og det ændrer det nuværende smittetal ikke på.

En anden medvirkede årsag til Bavarian-kursfaldet er, at Pfizer har fået positive data fra fase 3-forsøget med deres RSV-vaccine.

RSV er en almindelig virus, der er lige så udbredt som influenza. Derfor mener Sydbank analytikeren ikke, at det er et stort problem for Bavarian, at Pfizer bliver en konkurrent på markedet.

Der er plads til flere spillere, mener analytikeren, der tæller syv-otte aktører på Influenza-markedet.

'Det fremtidige marked for RSV-vacciner har derfor i vores optik mangedobbelt blockbuster-potentiale og plads til flere aktører - herunder Bavarian', skriver han.

Derfor mener banken alt i alt, at de seneste dages voldsomme kursfald blot er en god anledning til at købe aktien til lavere kurs, lyder det på bankens hjemmeside.