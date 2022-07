Analytikere: Her er skræk-scenariet

Hvis Vesten lægger et prisloft på russisk olie, vil Rusland formentlig reagere ved at sænke sin olieproduktion dramatisk, hvilket kan drive prisen per tønde op på svimlende 380 dollar.

Det skriver norske Dagbladet på baggrund af et notat fra storbanken JP Morgan.

I skrivende stund ligger prisen for en tønde olie på 111 amerikanske dollars, hvilket også er ekstremt dyrt.

For et år siden lå prisen på bare 43 dollars, og risikoen for eksorbitante oliepriser i et worst case-scenarie er ifølge analytikerne hos JP Morgan Vestens tanker om at indføre et loft for, hvor meget lande må betale for at købe russisk olie.

- Globale oliepriser kan nå stratosfæriske niveauer på 380 dollars per tønde, hvis amerikanske og europæiske sanktioner får Rusland til at svare med reduktion i olieproduktionen, skriver analytiker Natasha Kaneva i et notat fra banken.

I forlængelse af det seneste G7-topmøde meddelte landene, at de ville undersøge muligheden for at indføre et loft for, hvor meget russerne ville kunne få for at sælge sin olie på verdensmarkedet for at ramme russisk økonomi yderligere.

De ekstremt høje priser på olie og gas skæpper nemlig umådeligt godt i den russiske statskasse på trods af de ellers hårde sanktioner indført mod landet.

Fem millioner

Ifølge analytikerne har russerne dog i princippet råd til at reducere sin daglige olieproduktion med fem millioner tønder, uden at økonomien vil tage betydelig skade.

Hvad der ligger til grund for den vurdering er uvist, men Rusland var inden invasionen af Ukraine verdens største eksporter af olie og eksporterede omkring 11 millioner tønder olie om dagen.

En reduktion på fem millioner tønder vil derfor selvsagt være meget voldsomt.

- Den mest åbenbare og sandsynlig risiko ved at indføre et prisloft er, at Rusland gengælder sanktionerne med at reducere sin produktion. Det er sandsynligt, at myndighederne hævner sig ved at reducere produktionen på en måde, som vil påføre Vesten smerte, skriver Natasha Kaneva videre i notatet.

60 procent

Hvad der af flere eksperter kaldes en økonomisk krig mellem de vestlige lande og Rusland udspiller sig især på energimarkedet i øjeblikket. Her presser russerne særligt europæerne ved at skrue ned for forsyningen af naturgas.

Først krævede præsident Vladimir Putin, at europæiske selskaber gik med til at betale for gassen i russiske rubler frem for i euro eller dollars. Som selskaberne i de forskellige lande, heriblandt Ørsted i Danmark, nægtede at gå med på rubelfinten, blev der lukket for gasforsyningen til selskaberne.

En tredjedel

Selskaber i Tyskland og i Italien gik imidlertid med på at betale for gassen på de nye betingelser, men alligevel skruede Rusland for et par uger tilbage drastisk ned for gassen til Tyskland.

En reduktion på omkring 60 procent til Tyskland svarende til en tredjedel af den europæiske gasforsyning.

Det fik Energistyrelsen i Danmark til at sætte gang i gasberedskabet på det første af tre niveauer kaldet 'alert', der skal advare om, at der er risiko for knaphed på gas i den kommende tid.

I Tyskland, der er dybt afhængig af russisk naturgas, hævede regeringen advarslen til niveau to, og her advarede Tysklands handelsminister om et kollaps på de globale energimarkeder, hvis Putin lukker for gassen.

Torsdag underskrev Putin et dekret, der fratager Shell og to japanske selskaber sit ejerskab over et stort anlæg i det østlige Rusland, der eksporterer olie og en stor mængde flydende naturgas.

