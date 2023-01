Andenpilot i Nepal-styrt var gift med pilot i flystyrt i 2006

Der var 72 personer om bord på et passagerfly fra Yeti Airlines, som søndag styrtede ned i Nepal.

Blandt mandskabet var en andenpilot, som mistede sin mand i et flystyrt for 16 år siden. Nærmere bestemt i 2006.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Efter at han døde, begyndte hans enke, Anju Khatiwada, hos Yeti Airlines. Det gjorde hun i 2010.

Søndag omkom hun angiveligt i flystyrtet i Nepal, der beskrives som det værste i tre årtier.

- Hendes mand, Dipak Pokhrel, døde i 2006 i et styrt med et Twin Otter-fly fra Yeti Airlines i Jumla, siger Sudarshan Bartaula, talsperson for luftfartsselskabet, til nyhedsbureauet Reuters.

- Hun fik sin pilottræning med pengene, som hun fik fra forsikringen efter sin mands død.

Manden var pilot for samme nepalesiske luftfartsselskab. Han døde, da et mindre passagerfly styrtede ned, minutter før det skulle lande.

Annonce:

Ifølge britiske BBC var manden andenpilot under flyvningen, der skulle bringe ris og anden mad til den nepalesiske by Jumla. Flyet styrtede ned og brød i brand. Alle ni personer om bord døde.

Søndagens styrt med Yeti Airlines-flyet fandt sted, efter at flyet var lettet fra den nepalesiske hovedstad, Kathmandu. Flyet styrtede ned i en kløft tæt på byen Pokhara.

Årsagen til styrtet er ikke klarlagt.

Flyet var af typen ATR 72, og der var 72 personer om bord. Blandt dem var der 68 passagerer og 4 besætningsmedlemmer.

69 personer, der er omkommet i flystyrtet, er blevet bjærget.

Ifølge Sudarshan Bataula er Anju Khatiwada ikke blevet identificeret, men hun formodes at være omkommet.

Imens indstillede redningsmandskab mandag eftermiddag eftersøgningen af de sidste tre personer, der er savnet.

- Vi beder for et mirakel. Men håbet om at finde nogen i live er lig nul, sagde en ledende lokal embedsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.

Flyet styrtede ned mellem den gamle lufthavn og den nye lufthavn i byen Pokhara. Byen er landets næststørste og ligger i den vestlige del af Nepal.

Annonce:

Blandt passagererne på flyet var borgere fra Nepal, Indien, Rusland og Sydkorea samt Argentina, Irland, Australien og Frankrig.

Ifølge Reuters er tæt på 350 personer døde i fly- eller helikopterstyrt i Nepal siden 2000. Nepal er hjem for 8 af verdens 14 højeste bjerge.