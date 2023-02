Ansatte får over 4000 kroner ekstra

Godt og vel 4500 kroner. Det er, hvad man kan forvente at få udbetalt ekstra hvert år, hvis man har en årsløn på 400.000 kroner.

Det viser en beregning, som pensionsselskabet PFA har foretaget for Ritzau.

Den overenskomst, som industriens parter blev enige om søndag, betyder nemlig blandt andet, at pensionsindbetalingen skal ændres.

Her skal arbejdsgiverne fremover indbetale 10 procent og medarbejderne 2 procent.

I dag betaler arbejdsgiveren otte procent og medarbejderen fire procent.

Med en årsløn på 400.000 betyder det, at man får udbetalt 4585 kroner ekstra årligt, hvis man som ansat er en del af overenskomsten. Det svarer til cirka 380 kroner om måneden.

For nogen vil det være et betydeligt beløb, vurderer privatøkonom Camilla Schjølin Poulsen fra PFA.

- Vi står i en situation, hvor mange familier har svært ved at få budgettet til at hænge sammen, fordi deres udgifter til el, energi, benzin og fødevarer er steget meget, siger hun.

- Så for nogle er det en kærkommen lejlighed til at få lidt ekstra penge ind hver måned.

Beregningen fra PFA viser også, at man alternativt har mulighed for at sætte 667 kroner ekstra ind på pensionsopsparingen hver måned.

I et andet eksempel har PFA regnet på, hvor meget ekstra man vil kunne få udbetalt med en årsløn på 600.000 kroner.

Her vil der være tale om 6878 kroner ekstra hvert år. Alternativt kan der indsættes 1000 kroner til pension om måneden.

Ved begge løneksempler er der fratrukket otte procent i AM-bidrag og en bundskat på 37,7 procent.

Camilla Schjølin Poulsen vurderer, at en del danskere vil vælge at sætte pengene ind til pensionen.

- Vi kan se, at danskerne har over 1000 milliarder kroner stående kontant. Det siger noget om, at mange familier har en meget stor økonomisk buffer, siger hun.

Forliget giver en lønstigning på mindst fire procent over de to år, som overenskomstperioden varer.

Det skal blandt andet ske ved, at den ansatte indbetaler to procent mindre til sin pension.

Det er et positivt tiltag, mener Camilla Schjølin Poulsen.

- Jeg tror, at parterne har tænkt, at det giver en god balance mellem at kunne holde fast i det robuste danske pensionssystem og give noget fleksibilitet for den enkelte til at vurdere, om det er vigtigt at få udbetalt pengene nu eller prioritere at have større økonomisk frihed senere i livet, siger hun.

Privatøkonomen vurderer desuden, at en lønstigning på dette niveau ikke vil puste til inflationen.