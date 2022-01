Antallet af danskere med aktiesparekonto fordoblet i 2021

114.000 personer oprettede sidste år en aktiesparekonto, hvor man kan få et lavere skattetræk på sit afkast på aktier end et normalt depot i banken.

Det er en stigning på 110 procent fra sidste år, hvoraf en mindre del skyldes en ændring i opgørelsesmetoden.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er brancheorganisation for danske banker.

Samlet har 217.000 i Danmark nu en aktiesparekonto. Finans Danmark ser stigningen som et udtryk for, at flere har fået øjnene op for at investere.

- Vi oplever i disse år en stor stigning i interessen for at investere blandt danskerne, så det er naturligt, at stadig flere danskere får øjnene op for aktiesparekontoen, siger Birgitte Søgaard Holm, der er direktør i Finans Danmark, i en skriftlig kommentar.

Aktiesparekontoen blev indført i 2019 efter en politisk aftale, der skulle få flere til at investere i aktier.

Selv om antallet er steget, er det dog langt fra det, hvad man forventede, da kontoen blev indført.

Dengang var forventningen hos Skatteministeriet, at der ville komme 900.000 konti.

I den oprindelige politiske aftale, som den tidligere V-LA-K-regering stod bag, var der dog også en aftale om gradvis at hæve loftet på kontoen til 250.000 kroner.

Det har der ikke være flertal for i den nuværende sammensætning af Folketinget.

Man kan indbetale op til 103.500 kroner på en aktiesparekonto.

Kontoen vil for mange give en skattemæssig fordel sammenlignet med et normalt depot i banken.

På en aktiesparekonto bliver afkastet af ens investeringer hvert år beskattet med 17 procent.

Det er en lavere sats, end hvis man investerer på et normalt depot i banken, hvor man først betaler skat af afkastet den dag, man sælger. Derfor er det ikke helt sammenligneligt.

På et normalt depot er skatten i 2022 på 27 procent for de første 57.200 kroner, som man har i afkast på et år, mens alt over bliver beskattet med 42 procent.