Antallet af konkurser stiger

I august blev der registreret en stigning i antallet af virksomheder, der har være nødt til at kaste håndklædet i ringen.

Det viser tal fra Danmarks Statistik tirsdag.

230 aktive virksomheder erklærede sig konkurs i løbet af måneden.

Når der korrigeres for sæsonudsving, er der tale om en stigning på 9,6 procent sammenlignet med måneden før.

For at undgå, at selskaber uden aktivitet skævvrider tallene, ser man på konkurser i det, der hedder aktive selskaber. Her er tale om selskaber, som har ansatte eller en omsætning på mere end en million kroner.

Ifølge Niklas Praefke, der er cheføkonom hos Ledernes Hovedorganisation, kan stigningen særligt skyldes to ting.

- For det første er historisk få virksomheder gået konkurs de seneste år. Det skyldes, at coronahjælpepakkerne har holdt hånden under virksomhederne, da det var allerværst, skriver han i en kommentar.

- Hjælpepakkerne er fortid. Virksomhederne skal betale den skat og moms tilbage, som de fik mulighed for at udskyde under coronakrisen. Desværre er det ikke alle virksomheder, der kan det, og de må i stedet dreje nøglen om.

Den anden faktor er den modvind, som har ramt økonomien, mener han.

- Vi har set et vejrskifte i dansk økonomi, hvor mørke skyer har samlet sig. Det er ikke mindst den stigende inflation, som rammer både husholdninger og virksomheder benhårdt i øjeblikket, og som får økonomien til at bremse op.

Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv, forudser, at de mange konkurser kommer til at fortsætte resten af året.

Særligt fordi energipriserne er på himmelflugt i øjeblikket.

- De galoperende energipriser bliver en stor udfordring for mange virksomheder i løbet af det næste halve år. Jeg vil ikke være overrasket, hvis der er virksomheder, som må dreje nøglen om på grund af de voldsomt høje energipriser, siger han.