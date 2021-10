Antallet af ledige ikke set lavere siden 2009

Opsvinget efter covid-19-restriktionernes ophør fortsatte i september med at sende antallet af ledige i Danmark ned.

Det viser friske tal fra Danmarks Statistik fredag.

Antallet af ledige faldt med 5400 til 94.600 i forhold til måneden før.

Ikke blot betyder det, at antallet af ledige er under 100.000 for første gang i et årti.

Med en ledighedsprocent på 3,3 betyder det også, at antallet af ledige ikke har været lavere siden 2009 - året, hvor finanskrisen hærgede, Michael Jackson døde, og Anders Fogh Rasmussen blev generalsekretær i Nato.

- Den markante ledighedsnedgang er kommet på baggrund af, at dansk økonomi i bund og grund har det godt og er solid trods en tung krise forbundet med coronapandemien.

- Særligt forbrugerne har en stor betydning for den stærke økonomi og høje økonomiske vækst, skriver cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Borre i en kommentar.

Faldet i ledigheden var i september ifølge Danmarks Statistik ikke bare bredt fordelt over alle aldersgrupper, men også geografisk. Alle landsdele oplevede faldende ledighed.

Ledigheden bliver målt på det registrerede antal ledige. Og her viser tallene, at antallet af dagpengemodtagere er faldet med næsten 10.000 siden juni til 72.400 mens antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med næsten 2000 til 10.100.

I Sydbank forventer cheføkonom Søren Kristensen, at antallet af ledige vil blive endnu mindre.

- Hvis vi kigger lidt frem, kan der komme skvulp på vejen, da flere midlertidige ansættelser i forbindelse med pandemien, eksempelvis poderne, skal ud og finde beskæftigelse andre steder.

- Overordnet set forventer vi dog, at det bare vil være bump på vejen i retning mod en endnu lavere arbejdsløshed, skriver han.