Antallet af ledige stillinger er det højeste i årevis

Antallet af ledige stillinger er på det højeste niveau i årevis.

Ifølge Danmarks Statistik var der ved udgangen af andet kvartal 53.500 ledige stillinger i de private virksomheder.

Det er en stigning på 14.000 sammenlignet med kvartalet før, og det er det højeste antal ledige stillinger i de 11 år, statistikken er lavet.

Ifølge Danmarks Statistik udgør andelen af ledige stillinger 3,0 procent af alle stillinger.

Nyere tal fra Jobindex viser, at antallet af ledige jobannoncer ved udgangen af august var det højeste siden februar 2008 - kort inden finanskrisen ramte Danmark.

Sideløbende har antallet af beskæftigede på det danske arbejdsmarked de seneste måneder nået et rekordhøjt niveau.

Arbejdsløsheden er ikke helt nået ned under niveauet fra før coronaudbruddet, men det er tæt på.

Ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank er udviklingen et tegn på, at Danmark har rystet coronakrisen af sig.

- Det er glædeligt, at der er kommet så godt gang i dansk økonomi, som er braget ud af krisen.

- Bagsiden af medaljen er dog, at flere og flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, siger han i en kommentar.

Manglen på hænder har de seneste måneder været diskuteret politisk, og regeringen præsenterede tidligere i denne uge en stribe forslag, der skal skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet.

Et af tiltagene er at sætte dagpengesatsen for nyuddannede ned med 4000 kroner om måneden til 9500 kroner og halvere dagpengeperioden til et år.

Derudover er der lagt op til, at pensionister ikke længere vil blive modregnet, hvis deres ægtefælle har et job.

Regeringen forventer, at forslagene samlet set vil øge beskæftigelsen med 10.400 personer frem mod 2025.

Hos Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri, efterlyser vicedirektør Steen Nielsen tiltag, der kan skaffe flere hænder med det samme.

- Virksomhederne er virkelig udfordrede på, at de ikke kan finde de medarbejdere, de skal bruge. Det betyder, at de må sige nej til ordrer, og dermed går Danmark glip af vækst.

- Regeringens retning er god, men det løser ikke de udfordringer, vi står med her og nu, siger han.

Dansk Industri foreslår blandt andet, at man nedsætter beløbsgrænsen for, hvor meget faglærte fra ikke EU-lande må tjene for at arbejde i Danmark.

Desuden foreslår organisationen at hæve den skattefri præmien for at blive på arbejdsmarkedet, når man kan gå på efterløn. Det skal få flere seniorer til at arbejde længere.