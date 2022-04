Antallet af turistovernatninger på vej tilbage efter corona

Efter at coronapandemien gav en stor nedgang i turistovernatninger i 2020, er det igen gået den rette vej i 2021.

Der er dog stadig et stykke op til niveauet fra i 2019. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

I 2021 har der i alt været 52,4 millioner overnatninger på de kommercielle overnatningssteder i Danmark. Det er eksempelvis feriehuse og hoteller.

Antallet svarer til en fremgang på 16 procent i forhold til i 2020, hvor der på grund af coronapandemien var en stor mangel på udenlandske turister.

Privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer ser udviklingen som en glædelig nyhed for en branche, der har været hårdt ramt under krisen.

- Der er dog tale om en delt branche, hvor det især er campingpladser og feriehuse, som trækker læsset, mens hoteller fortsat må spejde langt efter tiden før corona, siger Brian Friis Helmer i en kommentar.

Sammenligner man med niveauet i 2021 med niveauet i 2019 - altså året før corona - er der stadig lidt at indhente.

I 2019 var der 57 millioner overnatninger. Det er otte procent flere, end der var i 2021.

- Det er især de udenlandske gæster, som har manglet de sidste par år, hvor antallet har været næsten halveret i forhold til før krisen.

- Noget af det tab er blevet opvejet af flere danske gæster, men det har altså ikke været nok til at bremse hele tilbagegangen sammenlignet med før krisen, siger Brian Friis Helmer.

Med hensyn til de danske overnatninger har der i 2021 været 35,1 million af dem. Det er 21 procent flere end i 2020 og det største antal nogensinde ifølge Dansk Erhverv.

Lars Ramme Nielsen, markedschef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, vurderer, at de rekordmange danske overnatninger blandt andet kan have været drevet af danskernes fester og sammenkomster.

- I sommeren og efteråret 2021 blev der holdt rigtig mange udskudte bryllupper og andre store private fester.

- Der var også et stort opsparet behov i de danske virksomheder for at komme afsted på teambuilding og konferencer.

- Det kan mærkes i tallene og heldigvis også på de danske hoteller og konferencesteder, som har lidt de største tab under coronakrisen, siger han.