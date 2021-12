Apple giver ansatte store bonusser for at holde Meta væk

Apple har uddelt betydelige julebonusser i form af aktier til nogle af selskabets ingeniører.

Det sker i et forsøg på at forhindre dem i at skifte job til Meta, moderselskabet bag Facebook, som prøver at rekruttere Apples ansatte.

Det skriver Jyllands-Posten med henvisning til Bloomberg.

Aktierne optjenes over fire år og skal give incitament til at blive hos Apple.

Beløbene varierer fra 325.000 kroner til 1,2 millioner kroner med 650.000 kroner som et typisk beløb, skriver Jyllands-Posten.

En repræsentant for Apples hovedkvarter, som ligger i byen Cupertino nær Silicon Valley, har nægtet at kommentere sagen.

Apple ligger i krig med andre virksomheder i Silicon Valley, som ligger i det nordlige Californien i USA. Her har mange højteknologiske firmaer deres hovedsæde.

Meta har efterhånden markeret sig som en ikke ubetydelig trussel. I løbet af de seneste måneder har virksomheden ansat omkring 100 ingeniører fra Apple, skriver Bloomberg.

Men jagten går også den anden vej, for ifølge finansmediet har Apple på samme måde lokket vigtige Meta-medarbejdere væk.

Apple uddeler nogle gange ekstra kontante bonusser, men beløbenes størrelse i denne omgang er atypiske og kommer på et overraskende tidspunkt, siger kilder til Bloomberg.

De varierende bonusser er tilfaldet omkring 10-20 procent af alle ansatte i nogle af de afdelinger, som Metas stifter og direktør, Mark Zuckerberg, har øjnene rettet mod.

Flere ingeniører har klaget over udvælgelsesprocessen. De mener, den har været vilkårlig.

Desuden svarer værdien af nogle af bonusserne til det årlige aktietilskud, som nogle chefer i Apple får. Værdien ser kun ud til at stige, hvis Apples aktiekurs fortsætter opad, skriver Bloomberg.

Hvor Apple især har beskæftiget sig med fysiske produkter som telefoner og computere, har Meta haft fokus på sociale medier som Facebook og Instagram.

Men fremover vil de to techgiganter formentlig få langt flere overlappende interesser, skriver Jyllands-Posten. Derfor kommer de også til at få brug for mange af de samme ingeniører og fagfolk.

Det skyldes, at Meta blandt andet har kastet sig over virtual reality-briller. De udgør en vigtig del af ambitionen om at udvikle et 'metavars' - en slags parallel, virtuel verden i 3D, der skal afløse internettet, som vi kender det.

Samtidig forlyder det, at Apple også vil lave udstyr til virtual reality.