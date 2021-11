Apple sagsøger omstridt israelsk firma: Beskyldes for overvågning

Apple har sagsøgt det israelske selskab NSO Group for påstået overvågning af Apple-brugere.

Det oplyser den amerikanske it-producent i en pressemeddelelse.

Apple påstår, at NSO Group skal have brugt en spyware kaldet 'Pegasus' til at få adgang til brugeres Apple-enheder.

På den måde har NSO Group været i stand til at overvåge brugerne, lyder anklagen fra Apple.

Apple oplyser, at overvågningen kun har været rettet mod et meget lille antal brugere på tværs af flere platforme, herunder iOS og Android.

Nyhedsbureauerne AFP og dpa har før berettet, at Pegasus-spywaren er blevet brugt til at overvåge blandt andet embedsfolk, journalister og politikere.

Flere aviser, herunder franske Le Monde, har beskrevet, at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er en af dem, hvis telefon er blevet overvåget.

For at forhindre gentagelser ønsker Apple et endeligt forbud, der skal forhindre NSO Group i at bruge alle former for Apple-software, -tjenester eller -enheder.

- Statsstøttede aktører som NSO Group bruger millioner af dollar på avancerede overvågningsteknologier, uden at de bliver stillet til regnskab på effektive måder.

- Det skal der altså ændres på, siger Craig Federighi, der er Apples direktør for software-programmering, i pressemeddelelsen.

NSO Group har tidligere afvist beskyldninger om, at selskabet skulle medvirke til overvågning.

I stedet har selskabet forklaret, at det kun har solgt sin spyware til politi og efterretningstjenester, der har arbejdet for at forhindre forbrydelser og terror.