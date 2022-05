Arrogant russisk strategi har overrasket britisk forsvarschef

Chefen for Storbritanniens væbnede styrker, Tony Radakin, kritiserer Ruslands krigsindsats i Ukraine i skarpe vendinger.

På et møde i London kalder han russernes strategi for 'chokerende' og 'arrogant' og siger, at det har overrasket ham, hvor dårligt landets styrker tilsyneladende klarer sig.

Det skriver avisen The Wall Street Journal.

- Deres beslutninger forbedrer sig sjældent, og de bliver faktisk værre. Vi har været overraskede over, hvordan Rusland har håndteret det her, siger han.

Ifølge forsvarschefen var det Ruslands plan at invadere Ukraine og overtage kontrollen i landet i løbet af 30 dage. Han tilføjer, at dette ikke lykkedes på grund af 'chokerende efterretningsfejl og en utrolig arrogance' fra russernes side.

- Hvad end deres slutfase er, så ser den markant anderledes ud nu, end den gjorde i starten, siger Radakin ifølge avisen.

- Vi forventede et meget mere sammenhængende angreb fra Rusland.

Ifølge den britiske forsvarschef kæmper russerne stadig med at koordinere de forskellige grene af landets væbnede styrker.

Radakin peger også på, at Rusland allerede har lidt et taktisk nederlag i Ukraine, ved at landet blev tvunget til at flytte fokus mod den østlige Donbas-region.

Han fremhæver den over 60 kilometer lange militærkonvoj, der i krigens indledende dage gik i stå uden for Kyiv, som en særlig ydmygelse for russerne.

- Idéen om, at man kan løbe tør for brændstof, når man er bare 160 kilometer inde i Ukraine, er en smule bizar, siger han.

Ifølge forsvarschefen ser Ruslands felttog i Donbas allerede 'utroligt risikabelt og utroligt forhastet' ud.

Tony Radakin tror, at præsident Vladimir Putin har det direkte ansvar for offensiven. Det er bekymrende, fordi den russiske præsident ifølge ham fremstår som en autokratisk leder, der bliver mere og mere isoleret.

På mødet i London siger Radakin også, at Ruslands ambition om at skubbe Nato tilbage 'har slået fejl'. Forsvarsalliancen har nemlig 'aldrig været stærkere', siger han.