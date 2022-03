Auktionshuset Bruun Rasmussen sælges

En af verdens største auktionshuse, Bonhams, har købt Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Det oplyser Bruun Rasmussen i en pressemeddelelse.

'Jeg har netop slået det største og mest skelsættende 'hammerslag' i Bruun Rasmussens historie med salget til Bonhams.

'At have ført an i auktionshusets begivenhedsrige rejse i så mange år er et privilegium, og jeg ser nu frem til, at vi bliver en del af den fortsatte færd mod endnu større horisonter - dette i fællesskab med Alexa og Frederik, lyder det fra Jesper Bruun Rasmussen, bestyrelsesformand og ejer af Bruun Rasmussen, i meddelelsen.

Hvad købesummen har lydt på, melder pressemeddelelsen ikke noget om.

Beholder navn

Bonhams blev grundlagt i 1793 i London og afholder i dag auktioner over hele verden. Bruun Rasmussen har været i familiens eje i 75 år, men det var ifølge Jesper Bruun Rasmussen et ønske om at fremtidssikre virksomheden, der har ført til beslutningen om at sælge.

'Jeg er stolt over, at vores virksomhed har nået et niveau, hvor den er attraktiv for det verdenskendte auktionshus Bonhams. Det er også en glæde at kunne afsløre, at vi beholder navnet Bruun Rasmussen Kunstauktioner med tilføjelsen '– Part of the Bonhams Network', lyder det videre fra Jesper Bruun Rasmussen.

Hos Bonhams er der, ikke overraskende, også glæde over handlen.

'Jeg har længe beundret Bruun Rasmussen. Auktionshuset er en institution, der er vævet ind i hjertet af den danske nation. Som dansker giver dette køb mig derfor en særlig personlig glæde. Samtidig styrker det Bonhams strategi om at være verdens førende lokale auktionshus,' lyder det fra bestyrelsesformand i Bonhams, Hans-Kristian Højsgaard.

Familien Bruun Rasmussen vil trods salget fortsat have sin gang i auktionshuset som tidligere og forestå auktioner.