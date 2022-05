Av, Anders: Står til at tabe milliarder

Den svenske betalingsvirksomhed Klarna, som danske Anders Holch Povlsen ejer 10 procent af, vil rejse syv milliarder danske kroner gennem en ny investeringsrunde.

Pengene skal komme fra investorer gennem en aftale, der værdiansætter Klarna til lidt under 210 milliarder danske kroner. Det skriver Wall Street Journal ifølge Finans.

Det er cirka en tredjedel af det, virksomheden blev vurderet til for et år siden.

Bloomberg opjusterede for blot en måned siden Klarnas værdi til 321 milliarder. Men med den nye aftale står den værdiansættelse altså til at falde cirka 111 milliarder kroner.

Da Anders Holch Povlsen ejer 10 procent af virksomheden, vil hans formue dermed falde med 11 milliarder kroner.

Inden den kommende investeringsrunde er Klarna den virksomhed, som Bestseller-ejeren har klart størstedelen af sin formue investeret i. Hans ejerandel i Klarna er 185 procent mere værd end hans ejerskab i Bestseller A/S, skriver Finans.

Klarna er en svensk betalingsvirksomhed, der brander sig på 'nem og sikker online shopping'. Med Klarna er det blandt andet muligt for kunder at købe et produkt med det samme og betale senere.

Anders Holch Povlsen investerede i virksomheden i 2017. Her investerede han lidt over 1,5 milliarder kroner, og dermed ligner det fortsat en særdeles fornuftig investering trods et kommende værditab.