Av! Gigantiske aktietæsk

Efter at GN Store Nords årsregnskab blev annonceret torsdag morgen, er aktien ved børslukketid sendt ned med 12,8 procent til 170 kroner. Med andre ord 25 kroner lavere end onsdagens lukkekurs.

Det er ifølge Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank, prognosen for 2023, der fik investorerne til at sælge ud, og ikke resultatet for fjerde kvartal.

- Det er faktisk ganske imponerende resultater i fjerde kvartal. Man når ikke helt i mål med prognosen for året, men en organisk vækst på 14 procent i fjerde kvartal drevet af Resound Omnia er imponerende, siger han til MarketWire.

Resound Omnia er et høreapparat fra GN's Hearing-division.

Specifikt er det 2023-forventningerne til Hearing-divisionen og headsetselskabet Audio, der skuffer.

Prognosen for organisk vækst er på 2-8 procent for Hearing og for Audio minus 10 til plus 5 procent.

Organisk vækst er et udtryk for udviklingen i en virksomheds omsætning eller overskud fraregnet udsving i valutakurser og opkøb af virksomheder. Det kan dermed give et mere retvisende billede af, hvorvidt en virksomhed reelt vokser eller går tilbage.

Søren Løntoft Hansen fortæller MarketWire, at analytikernes konsensus ligger i den absolutte top af de fremsatte forventninger.

GN Store Nord har ud over de nye forventninger annonceret en kapitaljagt på syv milliarder kroner ved udstedelse af nye aktier.

De nuværende aktionærer vil få forkøbsret, lyder det.

En udstedelse af nye aktier vil typisk få den nuværende aktiekurs til at dale, da selskabets markedsværdi skal fordeles på et højere antal aktier. Provenuet skal bruges til at tilføre GN 'finansiel fleksibilitet', skriver selskabet videre.

Efter 15 minutters handel, da markedet åbnede klokken 9, lå aktien hele 20 procent lavere end onsdag.