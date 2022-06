Avis: Biden vil ændre USA's cigaretter

USA's præsident, Joe Biden, ventes at annoncere planer om et krav til tobaksproducenter, der vil reducere nikotinindholdet i cigaretter.

Det skriver avisen The Washington Post, som citerer en unavngiven kilde.

Ifølge kilden vil kravet blive, at indholdet af nikotin skal være så lavt, at cigaretter solgt i USA kun er minimalt eller slet ikke vanedannende.

Det Hvide Hus har ikke bekræftet tiltaget, men det kan blive offentliggjort tirsdag. Det skriver Washington Post.

Forslaget kommer i kølvandet på en erklæring fra Joe Biden om at ville halvere antallet af kræftdødsfald over de næste 25 år.

Rygning forårsager omkring 30 procent af alle kræftdødsfald i USA.

Hvis det lykkes at begrænse mængden af nikotin i cigaretter, kan det få stor betydning for opfyldelsen af Bidens mål, skriver The Washington Post.