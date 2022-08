Avis: Trump-advokat hævdede at hemmelige papirer var sendt retur

En advokat for USA's tidligere præsident Donald Trump underskrev i juni en erklæring om, at alt fortroligt materiale, der havde været i de kasser, Trump havde taget med sig til sit hjem i Florida, var sendt retur til Det Hvide Hus.

Det har fire personer med kendskab til sagen oplyst til New York Times.

Alligevel fandt forbundspolitiet FBI flere hemmeligstemplede dokumenter, da det mandag ransagede Trumps hjem, feriestedet Mar-a-Lago.

Dermed kunne noget tyde på, at Trump og hans team ikke fuldt ud har samarbejdet med myndighederne, skriver New York Times. Og det kan forklare baggrunden for den ransagning, der har skabt store politiske bølgeskvulp, skriver avisen videre.

Det kan også forklare, hvorfor USA's justitsministerium besluttede at godkende en ransagning, skriver avisen.

Ransagningen fandt sted, efter at myndighederne i Washington D.C. i flere måneder havde forsøgt at tale med Trump og hans folk om, at han i strid med reglerne havde taget hemmeligt materiale med hjem.

Det var ikke umiddelbart muligt at få en kommentar fra det amerikanske justitsministerium.

FBI undersøger nu, om Trump har overtrådt en lov om spionage. Den lov gør det blandt andet strafbart at bruge informationer om USA's forsvar på uforsigtig vis. Herunder også dele oplysninger med folk, der ikke er godkendt til at modtage hemmelige oplysninger.

Det fremgik af den dommerkendelse, der blev offentliggjort fredag.

På baggrund af den kendelse ransagede FBI-betjente Mar-a-Lago tidligere på ugen og tog 11 sæt dokumenter med sig. Blandt dem var papirer, der var markeret som 'tophemmelige', har USA's justitsministerium oplyst.

Fredag meddelte Trump, at han under sin præsidentperiode havde afklassificeret papirerne, så de ikke længere var hemmelige. Han har dog ikke fremlagt dokumentation for det.