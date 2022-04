B.T.-chefredaktør er skuffet

Jonas Kuld Rathje er skuffet over, at han ikke blev udnævnt som ansvarshavende chefredaktør på B.T.

Jonas Kuld Rahtje, der blev konstitueret som ansvarshavende chefredaktør på B.T. efter fyringen af Michael Dyrby, er skuffet over, at valget af ny ansvarshavende chefredaktør ikke faldt på ham.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Onsdag er det blevet bekræftet, at Pernille Holbøll tiltræder som ansvarshavende chefredaktør på B.T. fra midten af maj.

- Føler du dig forbigået?

- Anders Krab (B.T.'s koncernchef, red.) har jo vurderet, at der skulle en til udefra, og det er han i sin gode ret til at bestemme.

- Du svarede ikke på spørgsmålet.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde kastet mit eget navn i puljen, og det er selvfølgelig forbundet med en skuffelse at række ud efter noget uden at få det. Men det er hans (Anders Krab Johansens, red.) ret, og det er ikke noget, jeg kommer til at tude over, siger Jonas Kuld Rathje.

Fortsætter i sin tidligere stilling

B.T. skriver, at Jonas Kuld Rathje vil fortsætte i sin rolle som chefredaktør, når Pernille Holbøll overtager det øverste sæde fra midten af maj. Det bekræfter han nu selv over for Ekstra Bladet.

- Ja. Mit job på B.T. er jo sådan set mit gamle job. Jeg synes, at B.T. er en konge arbejdsplads, og jeg er meget glad for mit gamle arbejde også, siger Jonas Rathje.

- Du kender Pernille Holbøll fra jeres tid sammen på MX. Hvad tænker du om ansættelsen?

- Det er en stærk ansættelse. Hun har mange åbenlyse kvaliteter, jeg kender dem indgående, og hun kommer klart til at bidrage til vores videre udvikling.

- Da Pernille Holbøll blev konstitueret som ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet før ansættelsen af Henrik Qvortrup, sagde hun, at den evige kamp om sidevisninger var den forkerte vej at gå. Hvad skal B.T. tjene penge på, hvis I ikke skal kæmpe om fleste sidevisninger?

- B.T. skal være størst på sidevisninger.

- Tror du, Pernille Holbøll er enig i det?

- Det må du spørge hende om, men andet vil komme bag på mig, siger Jonas Rathje.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Pernille Holbøll.