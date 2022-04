B.T.s nye chef: Avisen skal aflives

B.T.s nye ansvarshavende chefredaktør lægger ikke skjul på, at papiravisen skal udfases, og det bliver med stor sandsynlighed inden for det næste år. Pernille Holbøll nægter dog at give en dato her og nu

Den tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet Pernille Holbøll er onsdag blevet udnævnt til at være helt i spidsen for konkurrenten B.T., hvor hun fra midten af maj tiltræder som ansvarshavende chefredaktør.

Allerede inden udnævnelsen har koncernchef Anders Krab Johansen meldt klart ud, at B.T. fremover skal udkomme 100 procent digitalt. Pernille Holbøll lægger ikke skjul på, at det betyder, at papiravisen må væk.

- Så avisen lukker?

- Altså, avispapir er jo ikke digitalt, så 100 procent digitalt betyder at på et eller andet tidspunkt så udkommer B.T. 100 procent digitalt, siger Pernille Holbøll.

- Findes B.T. på papir om et år?

- Der må jeg sige, at du må spørge en spåkone.

- Det er dig, der bestemmer?

- Jeg bestemmer ud fra en fornuftig, velovervejet tilgang til, hvornår B.T. skal være 100 procent digital. Men jeg kan ikke fortælle dig det på dagen. Men det er i hvert fald inden 2033. Nu kommer jeg jo fra betting-branchen (Better Collective, red.), så du giver mig lyst til at sætte odds på en dato.

- Okay, så hvad er oddset på, at B.T. ikke findes på papir om et år? 1,2?

- Ja, det er måske ikke så dumt. Lidt højere måske. I det lag, siger Pernille Holbøll, der dermed siger, at der med 80 procent sandsynlighed ikke udgives et fysisk B.T.-eksemplar om et år.

Kampen om sidevisninger

Før JP/Politikens Hus valgte at ansætte Henrik Qvortrup til at tage hendes plads, var Pernille Holbøll konstitueret ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet.

Dengang fortalte Pernille Holbøll, at den uendelige kamp om sidevisninger mellem Ekstra Bladet og B.T. var som to tog, der kørte om kap og overhalede hinanden, indtil det ene styrtede i grøften.

- Glæder du dig til at være lokofører?

- Hehe, en kamikazepilot? Det, jeg sagde dengang, og det, jeg siger nu, det er, at sidevisninger er ikke det eneste parameter at måle digital succes på. Men det er klart, at B.T. har en ambition om at forblive størst, den ambition og vision er den samme, men der er også andre målsætninger.

- En af målsætningerne bliver at se på, hvordan vi får vekslet den 'reach' til at være en fornuftig, journalistisk forretning.

- Hvad vil du konkret tilføre B.T., så mediet bliver en mere rentabel forretning?

- Der er flere ting, vi skal skrue på. Hvad vi helt konkret skal gøre, det vil jeg godt vente med at komme med bombastiske udtalelser om. Jeg skal finde ud af, hvor der er digitale muligheder, som ikke er fuldt udnyttet endnu. Jeg er helt overbevist om, at B.T. kan blive en endnu bedre forretning.

- Kan du ikke nævne én konkret ting, der skal ændres på B.T.?

- At B.T. skal være 100 procent digital er jo et ret konkret udgangspunkt.

- Men ikke noget, som du kommer til at implementere helt konkret?

- Der er nogle helt fantastiske muligheder, hvor B.T. allerede er superstærke, inden for lyd og også inden for video. Men igen, det er altså ikke af ond mening, at jeg ikke sådan vil være konkret, det er, fordi jeg ikke synes, det er særligt fordelagtigt for nogen, og måske også en lille smule tonedøvt at sige alt muligt, før jeg har sat mig ind i, hvad det er, der fungerer.

- Det vil være rigtig dumt af mig at komme med konkrete udmeldinger på dagen, hvor jeg har været udnævnt i fem timer. Den får du på et andet tidspunkt, når jeg har sat mig mere ind i tingene, siger Pernille Holbøll.

Ekstra Bladet har tidligere onsdag talt med Jonas Kuld Rathje, der var konstitueret som ansvarshavende chefredaktør på B.T. indtil udnævnelsen af Pernille Holbøll. Han lagde ikke skjul på, at han selv havde lagt sit navn i puljen over potentielle navne til at tage den øverste post, og at han er skuffet over, at det ikke blev ham.

Ifølge Pernille Holbøll lagde hun ikke selv sit navn i puljen. Det var koncernchef Anders Krab-Johansen, der hev fat i hende og tilbød hende jobbet, fortæller hun til Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tirsdag blev den tidligere chefdirigent Michael Bojesen fyret som direktør for Malmö Opera, efter Ekstra Bladet i sidste uge afslørede mails, hvor han blandt andet udtalte sig sexistisk om en kvindelig dansk operastjerne. Hør mere i 'Revolver'.